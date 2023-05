744. Verkehrsunfall nach Erkrankung eines Pkw-Fahrers; eine Person leicht verletzt – Fürstenried West

Am Sonntag, 07.05.2023, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem Pkw VW die Graubündener Straße in Richtung Neurieder Straße. Auf Höhe der Hausnummer 107 verlor er aufgrund einer akuten internistischen Erkrankung die Kontrolle über den Pkw und kollidierte infolge dessen mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Pkw, welche am rechten Fahrbahnrand parkten, ineinandergeschoben. Der Pkw des 80-Jährigen wurde ausgehebelt und kippte auf das Fahrzeugdach. Der 80-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

745. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen – Bogenhausen

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 12:30 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw VW mit Münchner Kennzeichen. Im Fahrzeug befand sich ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München. Auf der Ladefläche des Pkw konnten drei Sätze hochwertiger Felgen festgestellt werden.

Der 21-Jährige konnte hierzu keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die Reifen wurden daraufhin sichergestellt und der 21-Jährige wegen des Verdachts von Diebstahl an Kraftfahrzeug angezeigt.

Nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität) der Münchner Kriminalpolizei.

746. Raub – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Bad Tölz von drei bislang unbekannten Tätern angegangen. Diese drei traktierten den 19-Jährigen mehrfach mit Faustschlägen und Tritten, bis dieser am Boden liegen blieb. Danach entwendeten sie die Geldbörse des 19-Jährigen und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der 19-Jährige blieb am Tatort zurück und wurde circa eine Stunde später von einem unbeteiligten Passanten aufgefunden. Dieser verständigte unverzüglich den Notruf der Polizei 110. Fahndungsmaßnahmen vor Ort brachten aufgrund des großen Zeitverzugs keine neuen Erkenntnisse.

Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung des 19-Jährigen konnte keine weitere Täterbeschreibung erbracht werden.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pettenkoferstraße, St.-Pauls-Platz, Bavariaring (Ludwigsvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

747. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Lagerraum – Taufkirchen

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 02:00 Uhr, teilte ein Anwohner dem Polizeinotruf 110 mit, dass er aus dem in der Nähe befindlichen Lagerraum Arbeitsgeräusche hören und Taschenlampen sehen würde. Es wurden umgehend mehrere Polizeistreifen zum Tatort geschickt.

Als diese am Tatort eintrafen, konnten sie einen 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München antreffen und festhalten, als dieser gerade den Lagerraum verließ. Ein weiterer Täter verließ vor Eintreffen der Polizeistreifen die Lagerhalle und konnte in unbekannte Richtung fliehen. Der 18-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) gebracht. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als der zweite flüchtende Täter ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

748. Wohnungsbrand; drei Personen leicht verletzt – Schwanthalerhöhe

Am Sonntag, 07.05.2023, gegen 16:15 Uhr, alarmierten Zeugen den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass in einer Wohnung im Bereich der Schwanthalerhöhe ein explosionsartiges Geräusch bemerkt hätten. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr zu der Örtlichkeit geschickt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort drangen dichte schwarze Wolken durch mehrere Fenster der Wohnung. Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch die Rauchentwicklung erlitten drei Personen, unter anderem die Wohnungsinhaberin, leichte Rauchgasvergiftungen und wurden durch Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, an der Hausfassade sowie in den Nachbarwohnungen entstand Rauchschaden.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf ein Explosionsgeschehen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

749. Trickbetrug durch falsche Physiotherapeuten – Neuhausen

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 19:00 Uhr, sprachen eine weibliche und eine männliche unbekannte Person einen 82-Jährigen mit Wohnsitz in München an und gaben sich als Physiotherapeuten aus. Sie boten ihm eine kostenlose Massage an, woraufhin der 82-Jährige beide mit in seine Wohnung nahm.

Der 82-Jährige wurde von dem unbekannten männlichen Täter aufgefordert seine hochwertige Halskette abzunehmen und sich auf den Bauch zu legen. Während der Massage entwendete die weibliche unbekannte Täterin aus einer Schublade zudem Bargeld. Nach der Massage verließen die beiden Täter mit Bargeld, der Halskette und dem zuvor verwendeten, Massagegerät die Wohnung des 82-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) der Münchner Kriminalpolizei.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, schwarz ausrasierte Haare, sportliche Kleidung, sprach serbo-kroatisch und deutsch



Täter 2:

Weiblich, ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schwarze nackenlange Haare, bekleidet mit Jeans und Pullover, sprach serbo-kroatisch und deutsch



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Volkartstraße, Albrechtstraße, Landshuter Allee (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

750. Versuchter Einbruch in Gaststätte – Hackenviertel

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 04:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die Glasfüllung der Eingangstür ein und betrat so die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München, welche als Putzfrau ihrer Arbeit nachgehen wollte, betrat kurz darauf durch die Hauptzugangstüre die Gaststätte. Sie stellte dabei einen männlichen unbekannten Täter im Tresenbereich fest.

Nach einem kurzen Wortwechsel verließ die Putzfrau die Gaststätte, versuchte den unbekannten Täter einzuschließen und verständigte die Polizei.

Dem unbekannten Täter gelang über eine seitliche Schiebetür die Flucht. Eine durch die eingesetzten Polizeikräfte eingesetzte Fahndung nach dem Täter erbrachte keinen Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Herzog-Wilhelm–Straße, Herzogspitalstraße, Josephspitalstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

751. Exhibitionistische Handlung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Neuperlach

Am Sonntag, 07.05.2023, gegen 21:50 Uhr befand sich ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München nackt im Außenbecken eines Schwimmbades in Neuperlach. Zwei Badegäste sahen nun, wie dieser an seinem Glied manipulierte und informierten den Bademeister vor Ort.

Der 36-jährige Tatverdächtige konnten von diesem bis zum Eintreffen der unmittelbar verständigten Polizei festgehalten werden.

Er wurde vorläufig festgenommen und wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.