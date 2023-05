ERLANGEN. (554) Seit vergangenem Mittwoch (03.05.2023) kam es im Erlanger Stadtgebiet zu mehreren Fällen politischer Schmierereien. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum vom 03.05.2023 12:00 Uhr bis 04.05.2023 14:00 Uhr besprühten die bislang unbekannten Täter ein Büro in der Marquardsenstraße. Am Samstagabend (06.05.2023) wurden die Fassaden eines weiteren Büros in der Goethestraße sowie zweier Wohngebäude in der Universitätsstraße besprüht. In allen Fällen wurde mutmaßlich mittels einer Schablone das gleiche Motiv politischen Inhalts angebracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl