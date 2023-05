ST2188 / HEILIGENSTADT I. OFR, LKR. BAMBERG. Am Sonntagnachmittag erlitt ein Autofahrer tödliche Verletzungen bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2188 bei Heiligenstadt.

Kurz nach 15 Uhr befuhr der 88-Jährige mit seinem Auto die St2188 von Aufseß kommend in Fahrtrichtung Heiligenstadt. Im Gemeindeteil Neumühle kam der Mann aus unklaren Gründen nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach ein dortiges Bushäuschen und überquerte einen Bachlauf, bevor er gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und schwebte in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog diesen zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später starb.

Ein Gutachter unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land an der Unfallstelle bei der Klärung der Unfallursache. Die Polizisten stellten das Auto im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sicher. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.