PIDING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Bei einem Überholmanöver kam am frühen Montagmorgen, 8. Mai 2023, ein Motorradfahrer zu Sturz und rutschte unter einen geparkten Pkw. Der 29-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall ermittelt mit Unterstützung durch einen Sachverständigen und unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft in dem Fall.

In der Nacht auf Montag (08.05.2023) fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Motorrad Suzuki gegen 00.40 Uhr in Piding auf der Auenstraße. Als der Zweiradfahrer einen vorausfahrenden Pkw überholte, geriet er beim Wiedereinscheren ins Schlingern, stürzte und rutschte samt Motorrad unter einen geparkten Pkw. Unbeteiligte Zeugen riefen die Polizei und den Rettungsdienst.

Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Bad Reichenhall konnte den Motorradfahrer zusammen mit dem Notarzt und Anwohnern unter dem Pkw hervorziehen. Unmittelbar im Anschluss begannen Reanimationsmaßnahmen beim Verunfallten. Trotz aller Bemühungen erlag der 29-Jährige jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt insgesamt bei etwa 16.000 Euro. Der genaue Unfallhergang wird durch einen auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein von der Polizei hinzugezogenen Sachverständigen rekonstruiert. Die Freiwillige Feuerwehr Piding war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamten der Polizei Bad Reichenhall.