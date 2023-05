HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie bereits berichtet ist es am vergangenen Freitag (28.April) im örtlichen Hallenbad während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt hierbei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Das Kind ist am Freitagabend in der Klinik verstorben. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in der Folge nun wegen fahrlässiger Tötung und prüfen weiterhin im Rahmen der akribisch geführten Ermittlungen, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt worden sind.