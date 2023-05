KIENBERG, LKR. TRAUNSTEIN. Eine Pkw-Fahrerin und mehrere Motorradfahrer waren am Sonntag, 7. Mai 2023, an einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße T8 bei Kienberg beteiligt. Drei Menschen wurden schwer verletzt, ein 49-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Trostberg untersucht jetzt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein den genauen Unfallhergang.

Am 7. Mai kam es gegen 13:30 Uhr auf der Kreisstraße TS 8 zwischen Kienberg und Emertsham auf Höhe der Ortschaft Helming zu einem tragischen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Dabei wurden drei Personen schwer verletzt und ein Motorradfahrer (49) erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr eine 34-Jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn mit ihrem Pkw Tesla von Emertsham kommend in Richtung Kienberg. Auf Höhe des Weilers Helming bremste sie nach setzten des Fahrtrichtungsanzeigers für einen Abbiegevorgang ab. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Altötting befand sich mit seiner 32-jährigen Sozia aus dem Landkreis Rottal-Inn hinter dem Tesla und fuhr offenbar ungebremst von hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer mitsamt seines Motorrads wohl über den Tesla geschleudert und stürzte auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer konnten nicht mehr ausweichen und kamen zu Sturz. Ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Landshut verstarb noch vor Ort an den Folgen des Unfalls. Der 23-Jährige, der sich hinter dem Verstorbenen befand, wurde ebenfalls schwer verletzt, sowie auch der 62-Jährige und seine Sozia. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 65.000 Euro.

Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde zur Klärung des endgültigen Unfallhergangs von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Trostberg ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Außerdem wurden alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt.

Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen. An der Unfallstelle befanden sich insgesamt 3 Rettungshubschrauber, ca. 40 Rettungskräfte mit 17 Fahrzeugen und die Freiwilligen Feuerwehren aus Emertsham und Kienberg mit insgesamt 30 Einsatzkräften. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt, es wurde eine Umleitung durch die Feuerwehr eingerichtet.