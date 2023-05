COBURG. Sonntagnachmittag führte ein Zimmerbrand in Coburg zu einem Einsatz der Coburger Polizei und Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache inzwischen übernommen.

Am Sonntag, kurz vor 14 Uhr, bemerkten Zeugen den Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ketschendorfer Straße in Coburg. Sie wählten den Notruf und alarmierten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei, die vor Ort umgehend mit den Löscharbeiten und der Evakuierung des Gebäudes begannen. Dafür war eine kurzzeitige Sperrung der Ketschendorfer Straße vonnöten. Glücklicherweise blieben alle anwesenden Bewohner unversehrt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr beschränkte sich der Brand auf eine einzelne Wohnung, alle anderen Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Der Brandschaden beträgt rund 50.000 Euro. Insgesamt waren 40 Kräfte der Feuerwehr, mehrere Streifen der Polizei, 25 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie zwei Mitglieder des Technischen Hilfswerkes und sieben Kräfte des Katastrophenschutzes in den Einsatz eingebunden.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt.