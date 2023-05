0857 – Verkehrsrowdy auf der B17 unterwegs – Zeugen gesucht

B17 / AS Königsbrunn Nord / FR Süden – Am Freitag (05.05.2023) fuhr ein 58-jähriger Audi-Fahrer gegen 18.15 Uhr auf der B17 in südlicher Richtung und wechselte auf den linken Fahrstreifen, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Ein hinter dem 58-Jährigen fahrender, bislang unbekannter Cabrio-Lenker fuhr diesem so dicht auf, dass der Audi-Fahrer weder den Kühlergrill noch das Kennzeichen des Cabrios sehen konnte.

Als der Audi-Fahrer dem Cabrio-Fahrer mit Handzeichen vermitteln wollte, mehr Abstand zu halten, wechselte der Cabrio-Lenker auf die rechte Fahrspur, um zu überholen. Als er sich mit seinem Pkw auf Höhe des Audis befand, wechselte er unvermittelt auf die linke Fahrspur zurück, da er den Überholvorgang aufgrund eines vor ihm langsamer fahrenden Fahrzeugs nicht beenden konnte. Der Audi-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Cabrio nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Der Cabrio-Fahrer fuhr in der Folge weiteren Fahrzeugen sehr dicht auf. Als der Audi-Fahrer nochmals versuchte, den Cabrio-Lenker auf sein verbotswidriges Verhalten aufmerksam zu machen, wurde er von diesem ausgebremst und konnte erneut einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Verkehrsteilnehmer, die von dem bislang unbekannten Cabriofahrer ebenfalls gefährdet wurden, sowie Zeugen, die Angaben zum Geschehen auf der B17 machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen unter 0821/232-1910 zu melden.

0858 – Verkehrsunfälle auf der Autobahn - Zeugenaufruf

BAB A8 / AS Zusmarshausen / FR München – Am Samstag (06.05.2023) kam es gegen 07.30 Uhr auf der Autobahn kurz nach der AS Zusmarshausen zu einem Verkehrsunfall.

Ein VW Skoda-Fahrer fuhr nach eigenen Angaben auf dem mittleren Fahrstreifen, als der Fahrer eines VW Golf hinter ihm vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselte und dabei mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Heck des VW gefahren sei.

Der VW Golf-Fahrer äußerte hingegen, dass er den mittleren Fahrstreifen befahren habe, als der auf der rechten Fahrspur fahrende VW Skoda-Fahrer ein langsamer fahrendes Fahrzeug überholen wollte und dabei den VW Golf touchiert habe.

Nach dem Zusammenstoß kam der Fahrer des VW Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Außenschutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

BAB A8 / zwischen AS Adelzhausen und AS Dasing / FR Stuttgart – Ebenfalls am Samstag kam es gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn zwischen den AS Adelzhausen und Dasing in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall

Eine 40-jährige Fahrerin eines VW-Scirocco befuhr nach eigenen Angaben den mittleren Fahrstreifen, als ein bislang unbekannter Fahrer eines großen dunklen Pkw, vermutlich eines SUV, nach einem Überholvorgang von der linken Spur kommend etwa auf Höhe des Außenspiegels des VW auf die mittlere Spur wechselte. Die VW-Fahrerin wollte daraufhin auf die rechte Spur ausweichen, was aber aufgrund dort fahrender Pkw nicht möglich war. Stattdessen wich die 40-Jährige aus und bremste stark ab, woraufhin sie ins Schleudern geriet. Sie schleuderte nach rechts und prallte frontal in die Außenschutzplanke.

Die 40-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf rund 2.300 Euro.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren zur Unfallaufnahme für ca. 45 Minuten gesperrt.

Die Autobahnpolizeistation Gersthofen bittet Zeugen der beiden Unfälle, sich unter der Rufnummer 0821/232-1910 zu melden.

0859 – Geisterfahrer auf der Autobahn

BAB A8 / AS Friedberg / FR München – Am Sonntag (07.05.2023) fuhr ein 38-jähriger Ford-Fahrer gegen 03.40 Uhr an der AS Friedberg auf die Autobahn in Richtung München auf, fuhr jedoch in Richtung Stuttgart.

Er konnte glücklicherweise bereits an der AS Augsburg Ost gestoppt werden. Da beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der 38-Jährige wurde deshalb zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Der Fahrer des Ford muss sich nun u. a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten.

0860 – Diebstahl zweier Quads (bereits lokal berichtet)

Buttenwiesen – Im Tatzeitraum von 04.05.2023, 19:30 Uhr, bis 06.05.2023, 13:00 Uhr, wurden in der Wertinger Straße in Buttenwiesen, durch einen unbekannten Täter, zwei Quads von einer Verkaufsfläche eines Gebrauchtwarenhändlers entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro.

Die Polizeistation Wertingen bittet unter der Telefonnummer 08272/9951-0 um Zeugenhinweise.

0861 – Trunkenheit im Straßenverkehr und anschließender Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (bereits lokal berichtet)

Wemding / Staatsstraße 2214 – Am Samstagabend gegen 22.15 Uhr fiel zwei jungen Männern bereits ab dem Kronhof in Fahrtrichtung Wemding die sehr auffällige Fahrweise eines Pkw-Fahrers auf. Sie bemerkten auch, dass die beiden rechten Reifen des Fahrzeugs einen Platten hatten.

Daraufhin verständigten die beiden Zeugen den Notruf und versuchten den Mann zum Anhalten zu bewegen. Zwei Polizeistreifen aus Donauwörth und Nördlingen konnten den 37-jährigen Fahrer schließlich anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer sehr stark alkoholisiert unterwegs war. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Alcotest zeigte eine Atemalkoholkonzentration von knapp 2,5 Promille.

Als der Fahrer auf die Dienststelle nach Donauwörth verbracht werden sollte, sträubte er sich gegen die Mitnahme, sodass dieser gefesselt und mittels unmittelbaren Zwanges ins Dienstfahrzeug verbracht werden musste.

Im Dienstfahrzeug schlug der Beschuldigte mehrfach seinen Kopf gegen die geschlossene Fensterscheibe. Auch auf der Dienststelle wehrte sich der Mann vehement bei der Durchführung einer Blutentnahme.

Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zwei Polizeibeamte aus Nördlingen wurden bei dem Einsatz leicht an den Armen verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Der Sachschaden an den beiden Reifen beläuft sich auf etwa 300 Euro; es ist derzeit nicht bekannt, wo bzw. weshalb er die beiden Reifen platt gefahren hatte.