736. Räuberischer Diebstahl eines Fahrrades – Moosach

Am Dienstag, 02.05.2023, gegen 21:30 Uhr traf eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Moosach im Treppenhaus auf einen ihr unbekannter Mann. Dieser trug gerade das E-Bike der Bewohnerin aus dem Keller nach oben. Die Frau hielt das Rad fest und schrie den Täter an, dass er es loslassen solle. Der Täter riss daraufhin an dem E-Bike.

Beim Kampf um das Rad wurde die Frau im Gesicht und an der Hand leicht verletzt. Schließlich gab der unbekannte Täter aber auf und rannte davon.

Sie überprüfte danach sofort ihren Keller. Dabei stellte sie fest, dass das E-Bike ihres Lebensgefährten (selbe Marke) entwendet worden war.

Die Polizei wurde später den Vorfall informiert.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls führt das Kommissariat 61 der Münchner Polizei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Mitte bis Ende 20, ca. 176 cm groß, kurze schwarze Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer blauen sportlichen Jacke und einer FFP2-Maske.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Abbachstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

737. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person wird verletzt – Maxvorstadt

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 00:10 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf der Ludwigstraße stadtauswärts. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß danach gegen ein Verkehrszeichen, wodurch sich das Fahrzeug drehte. Danach stieß es gegen die Außenwand eines dortigen Gebäudes.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von insgesamt ca. 50.000 Euro. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf und zur Unfallursache aufgenommen.

738. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Pkw und eines Fahrrades; eine Person verletzt – Riem

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 11:45 Uhr, fuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Helsinkistraße. Zur gleichen Zeit parkte dort ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Opel Pkw am Fahrbahnrand.

Der Pkw-Fahrer, der nach den ersten Erkenntnissen nicht auf nachfolgende Fahrradfahrer achtete, öffnete die Fahrertür des Fahrzeuges. Der Fahrradfahrer versuchte nach den ersten Erkenntnissen der Tür auszuweichen und stürzte dabei. Bei dem Unfall wurde er verletzt.

Die Polizei und der Rettungsdienst wurden alarmiert und der 68-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Pkw-Fahrer wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sog. Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein. Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

739. Zusammenstoß von Pkw mit Fußgängerin; diese wird verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 00:20 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Hyundai Pkw auf der Müllerstaße. Dort bog er nach den ersten Erkenntnissen verbotswidrig nach links in die Frauenhoferstraße ab.

Zur gleichen Zeit überquerte dort eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München, nach den ersten Erkenntnissen ebenfalls verbotswidrig, bei einer roten Fußgängerampel zu Fuß die dortige Fahrbahn der Frauenhoferstraße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß des Pkw mit der Fußgängerin. Diese wurde bei dem Unfall verletzt.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, der die Frau zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus brachte. Von der nachalarmierten Polizei wurden die Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

Der 22-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

740. Raubdelikt; eine Person wird verletzt – Perlach

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 23:20 Uhr, befanden sich ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 25-jähriger Slowake ohne Wohnsitz in Deutschland zusammen im Bereich des Ostparks.

Plötzlich kamen mehrere Personen auf sie zu, die von ihnen Geld verlangten. Als sie nichts bekamen, haben sie nach Angaben der beiden Männer unvermittelt auf sie eingeschlagen und im Laufe der Auseinandersetzung den 25-Jährigen mit einer Stichverletzung am Bein verletzt. Danach entfernten sich die Täter.

Der Notruf der Polizei 110 wurde informiert, woraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen über zehn Streifen beteiligt waren, aufgenommen wurden.

Dabei wurde ein in der Nähe am Boden liegender Motorroller festgestellt. Dieser wurde am Freitagabend bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Der Diebstahl soll sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich der Quiddestraße ereignet haben. Möglicherweise haben die Täter dieses Fahrzeug bei ihrer Flucht benutzt.

Der verletzte 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort durchgeführt.



Täterbeschreibung:

Vier männliche Personen, alle ca. 180 cm groß, zwei davon mit Bart, drei mit Kurzhaarfrisur, einer trug ein roter Oberteil, ein anderer mit einem weißen Oberteil, einer war komplett rot gekleidet, einer komplett schwarz gekleidet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich im Bereich Ostpark und Quiddestraße - Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

741. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Altstadt

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Corneliusstraße. Die Kreuzung zur Blumenstraße wollte er geradeaus überqueren.

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf der Blumenstraße. Die Kreuzung zur Corneliusstraße wollte er geradeaus überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad.

Dabei wurde der Fahrradfahrer auf die Motorhaube des Pkw-Fahrers geschleudert, wo er mit seinem Kopf auf der Windschutzscheibe aufschlug. Durch diesen Zusammenstoß wurde der 50-Jährige verletzt (darunter waren auch Kopfverletzungen). Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt. Er trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

Der 20-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen des ÖPNV, sodass die eingesetzten Busse eine Ausweichroute fahren mussten.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

742. Brand in einer Tiefgarage – Unterföhring

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 14:40 wurde der Notruf von Zeugen über einen Brand in einer Tiefgarage informiert.

Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis München sowie Einsatzkräfte der Münchner Polizei fuhren zu der Brandörtlichkeit.

Die Tiefgarage brannte komplett und die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten über zwei Stunden.

Von der Polizei wurde die Einsatzörtlichkeit großräumig abgesperrt. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Funkenflug bei dortigen Bauarbeiten brandursächlich gewesen sein.

Bei dem Feuer wurden auch mehrere dort geparkten Fahrzeuge beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache und zur Abklärung der Schäden wurden vom Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

743. Raub einer Armbanduhr – Altstadt

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 14:00 Uhr, hielt sich ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München als Passant in der Maffeistraße auf.

Ein bislang unbekannter Täter entriss dem 64-Jährigen dort unvermittelt seine Armbanduhr vom Handgelenk. Anschließend flüchtete der Täter, der sich nach den Angaben des 64-Jährigen bei der Tat als Sozius auf einem Motorroller befand.

Der 64-Jährige begab sich direkt nach der Tat auf die nahegelegene Wache der Polizeiinspektion 11. Unmittelbar eingeleitete und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen brachten keine Hinweise auf die beiden Täter.

Die Armbanduhr hat einen Wert von über 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maffaistraße, Theatinerstraße, Persuastraße und Maximilianstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.