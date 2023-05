BAMBERG. In der Nacht auf Samstag soll ein unbekannter Mann einen 37-Jährigen zu Boden geschlagen haben. Anschließend soll der Täter mit dem Geldbeutel des Mannes geflüchtet sein. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Der 37-Jährige ging am Samstag, 2 Uhr, von der Pödeldorfer Straße kommend, den Berliner Ring in Bamberg entlang. Ein unbekannter Mann soll ihn zunächst verfolgt und anschließend zu Boden gestoßen haben. Nach einer kurzen Rangelei flüchtete der 37-jährige Bamberger nach Hause. Der Täter hatte zuvor die Geldbörse des Mannes, der glücklicherweise unverletzt blieb, an sich genommen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 175 Zentimeter groß

Schlanke Statur

Etwa 20 Jahre alt

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.