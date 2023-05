Unfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen wurden am Samstagnachmittag sechs Personen leicht verletzt, darunter auch drei Kinder. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach war mit der Unfallaufnahme betraut.

Gegen 14:25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Tesla-Fahrer an der Anschlussstelle Alzenau-Nord auf die Autobahn in Fahrtrichtung Gießen auf. Beim Fahrstreifenwechsel kollidierte der Tesla mit dem Skoda eines 35-Jährigen, der ebenfalls in Fahrtrichtung Gießen unterwegs war. In der Folge kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und im Grünstreifen zum Stehen.

Das Fahrzeug des 41-Jährigen drehte sich mehrfach und schleuderte gegen einen Honda, der mit einer 33-Jährigen und drei Kindern im Alter von zwei, vier und acht Jahren besetzt war.

Während der Honda zum Stehen kam, kam der Tesla von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit der Mittelschutzplanke. Durch den Verkehrsunfall wurden Fahrzeugteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Ein 37-Jähriger konnte mit seinem VW nicht mehr ausweichen und überfuhr einige dieser Teile.

Der Tesla-Fahrer, der Skoda-Fahrer, als auch die Honda-Fahrerin und die drei Kinder erlitten durch den Unfall körperlich leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. An den Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro belaufen wird.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Sperrungen der Fahrbahn dauerten bis in die frühen Abendstunden an. Die Straßenmeisterei und Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Alzenau, Karlstein und Kahl a. Main haben die Verkehrsmaßnahmen unterstützt.

Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen – Fahrer schwer verletzt

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen wurde eine Person schwer verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Gegen 01:20 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug Überfuhr die Schutzplanke, touchierte einen Wildschutzzaun, überfuhr ein Geländer, überschlug sich und kam in der Folge auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzte aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Fahrer Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Einsatzkräfte der Straßenmeisterei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren aus Altfeld, Marktheidenfeld und Kreuzwertheim vor Ort. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine genaueren Angaben gemacht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Mit Kleinkraftrad geflüchtet und in Bachlauf gestürzt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Zwei Jugendliche flüchteten auf ihrem Kleinkraftrad vor einer Polizeikontrolle. Die Fahrt endete ohne Personenschäden in einem Bachlauf. Nun sucht die Polizei nach Zeugen oder Personen, die auf der Flucht möglicherweise gefährdet wurden.

Am Samstagabend, gegen 22:50 Uhr, sollten die beiden Jugendlichen auf ihrem Roller am Sportplatz in Kleinwallstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem die Polizeibeamten mittels Signalen zum Anhalten aufforderten, gab der Rollerfahrer Gas und flüchtete auf dem Radweg parallel zur Miltenberger Straße zunächst in Richtung Elsenfeld. In der Folge drehte der Fahrer und fuhr wieder in Richtung Kleinwallstadt, wo sich die Flucht durch den Innenstadtbereich fortsetzte. Die beiden Jugendlichen fuhren unter anderem durch die Jahnstraße, Rohestraße, Mainstraße und Ankergasse.

Gegen 23:20 Uhr konnten die beiden auf dem Radweg in Richtung Elsenfeld erneut auf ihrem Roller angetroffen werden. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der Fahrer nach links über eine Grünfläche auszuweichen. Dabei stürzten die beiden Jugendlichen mit ihrem Roller in einem Bachlauf, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss er sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die möglicherwiese durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel.: 09371/945-0 mit der Polizei Miltenberg in Verbindung zu setzen.

Unbekannter Ladendieb in mehreren Geschäften unterwegs – Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Am Samstag entwendete ein bislang unbekannter Ladendieb in mehreren Geschäften in der Goldbacher Straße verschieden Gegenstände. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls.

Gegen 15:00 Uhr wurden durch eine Zeugen Teile des Diebesgutes, sowie leere Kleiderbügel und abgerissene Etiketten aufgefunden. Der unbekannte Dieb hatte offensichtlich verschiedene Gegenstände, darunter Kleidungsstücke und andere Gegenstände, von Aufstellern vor mehreren Geschäften an sich genommen. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Hinwiese nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Ladendiebin festgenommen – hoher Beuteschaden

GROßWALLSTADT. Am Samstagmittag nahmen Beamte der Polizei Obernburg eine Ladendiebin fest. Die Frau steht im Verdacht, Kleidungsstücke im Wert von über 1.000 Euro entwendet zu haben.

Gegen 13:00 Uhr wurde die 60-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft im Grundtalring beim Diebstahl beobachtet. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs wurden weiteres Diebesgut aufgefunden. Die Frau hatte beim Diebstahl, vermutlich zur Entfernung der Etiketten, eine Schere dabei. Auf richterliche Anordnung wurde auch die Wohnung der Tatverdächtigen durchsucht. Hier wurde ebenfalls weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der Wert der Beute liegt insgesamt bei knapp über 1.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun zur Herkunft der Kleidungsstücke und die Frau muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Randalierer in Gewahrsam genommen - gegen Fahrzeug geschlagen und mit Schuh geworfen

ASCHAFFENBURG. Am Freitagabend zog ein aggressiver Fußgänger durch die Würzburger Straße und Auhofstraße und schlug gegen ein Fahrzeug und Mülleimer. Nachdem der Mann auch einen Schuh gegen einen Passanten werfen wollte, wurde er durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Sachbeschädigung in der Würzburger Straße

Zunächst traf der Mann kurz vor 24:00 Uhr in der Würzburger Straße auf eine Personengruppe und verhielt sich aggressiv. Er schlug das Spiegelgehäuse an einem einen geparkten Skoda ab und lief weiter in Richtung Goldbacher Straße.

Weitere Beschädigungen in der Auhofstraße

Gegen 00:40 Uhr beobachtete ein Zeuge den Mann wie er mehrere Verkehrsschilder in der Auhofstraße beschädigte und einen Mülleimer abgetreten hat. Darüber hinaus warf er einen Schuh nach dem Zeugen, der aber ausweichen konnte und unverletzt blieb. Der Zeuge verständigte die Polizei, die den Mann kurze Zeit später antreffen konnte. Da der 29-Jährge weiterhin aggressiv war, musste er von den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Unbekannter beschädigt Baustellenampel - Polizei regelt Straßenverkehr

ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen eine Baustellenampel beschädigt. Er entkam unerkannt und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr hat ein Unbekannter eine in der Würzburger Straße aufgestellte Baustellenampel umgeworfen und beschädigt. Teile der Ampel nahm der Unbekannte an sich und konnte in der Folge unerkannt entkommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Bis zur Inbetriebnahme eines Ersatzgerätes musste der Verkehr an der Kreuzung für die Dauer von etwa zwei Stunden durch Polizeibeamte geregelt werden.

Die Polizei Aschaffenburg hofft auf Hinweise und bittet Zeugen, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Fahrraddiebe entkommen - Zeugen gesucht

SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend wurden zwei bislang Unbekannte auf frischer Tat ertappt, als sie ein Pedelec stehlen wollten. Nach Ansprache durch den Fahrradeigentümer konnten die Männer unerkannt entkommen.

Gegen 20:00 Uhr stellte der Fahrradeigentümer sein Pedelec in der Spessartstraße ab und sicherte es mit einem Schloss. Kurze Zeit später konnte er beobachten, wie zwei bislang Unbekannte das Fahrrad samt Schloss durch die Kirchgasse in Richtung Leidersbach davontrugen. Der Eigentümer sprach die Diebe an. Die beiden Unbekannten ließen das Fahrrad umgehend fallen und suchten umgehend das Weite. Bei der Flucht zeigte einer der beiden Männer ein geöffnetes Einhandmesser in Richtung des Fahrradeigentümers vor.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Beide Personen männlich und etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt

Einer trug eine schwarze Jogginghose und einen schwarzen Kapuzenpulli

Der zweite Unbekannte trug eine blaue Jeans, eine braune Jacke und hatte ein Einhandmesser dabei

Die Polizei Obernburg am Main hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Diebstahl in einer Kirche - Zeugen gesucht

GOLDBACH. Ein Unbekannter hat in einer Kirche in der Weidenbörnerstraße einen Taufstock aufgebrochen und daraus mehrere sakrale Gegenstände entwendet. Der Diebstahl muss sich in der Zeit von Ostersonntag, den 09.04.2023, bis 05.05.2023, ereignet haben. Der Beutesumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM. Einen Schaden an der Heckklappe eines weißen VW hat ein Unbekannter in der Heinrich-Eckstein-Straße verursacht. Der Unfall hat sich in der Ziet zwischen Freitag, den 27.04.2023, und Dienstag, den 02.05.2023, ereignet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

MAINASCHAFF. Ein bislang Unbekannter beschädigte einen geparkten weißen BMW auf einem Parkplatz eines Gartencenters “Im Trauenloh“. Der Unbekannte verursachte einen Schaden am Heck des BMW und entfernte sich unerlaubt.

ASCHAFFENBURG. Am Samstag, zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr, hat ein Unbekannter in einem Fitnessstudio im „Dämmer Tor“ eine Geldbörse samt Inhalt aus einer Sporttasche entwendet. Die Tasche war in einem unverschlossenen Spint verstaut.

ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 07:30 Uhr, ein Fahrrad in der Christian-Schad-Straße entwendet. Das blaue Mountainbike der Marke Orbea, war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

ASCHAFFENBURG. Auf der Tanzfläche einer Diskothek in der Ludwigstraße hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Handy der Marke Apple entwendet. Der Beuteschaden beträgt knapp über 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN. Am Dienstag, zwischen 07:20 Uhr und 14:45 Uhr, wurde ein Herrenrad der Marke Bergamont in der Bahnhofstraße entwendet. Das Fahrrad war verschlossen an einem Fahrradständer abgestellt.

KAHL A. MAIN. Im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr hat am Donnerstag ein Unbekannter einen schwarzen BMW in der Königsberger Straße beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz eines Sportvereins abgestellt und wies einen Schaden an der linken Seite der hinteren Stoßstange auf.

KLEINKAHL. Einer Renault-Fahrerin kam am Samstag, gegen 13:40 Uhr, auf der Strecke zwischen Kleinkahl und der Bamberger Mühle ein Unbekannter teilweise auf der eigenen Fahrbahnseite entgegen. Die Renault-Fahrerin musste ausweichen und geriet in der Folge gegen die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt.

ALZENAU, OT MICHELBACH. Am Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Lkw gegen eine Hauswand in der Spessartstraße. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

SCHÖLLKRIPPEN. Am Samstag, zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Aschaffenburger Straße ein roter VW angefahren. Der Unfallverursacher stieß mit seinem Fahrzeug gegen die hintere, linke Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.