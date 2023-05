ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Seit Samstagabend fahndet die Würzburger Polizei nach einer vermissten 54-Jährigen, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo sich der Mann aufhalten könnte. Daher bitten die Beamten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Der Vermisste verließ seine Wohnung in Erlabrunn am Morgen gegen 09:00 Uhr zu Fuß. Seither ist er spurlos verschwunden. Auch an einer weiteren Wohnadresse konnte er bislang nicht angetroffen werden. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise auf eine Straftat in Zusammenhang mit dem Vermisstenfall. Vielmehr ist dem aktuellen Sachstand nach nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Von der 54-Jährigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Circa 184 cm groß

etwa 90 – 95 kg schwer mit kräftiger Statur

trägt blondes, kurzes Haar und eine Halbglatze

trägt eine Brille

vermutlich bekleidet mit einem blauen Hemd und Jeans oder einem blauen Jogginganzug

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei der Suche sind neben der Polizei auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Wer die Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.