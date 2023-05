ROSENHEIM. Am Freitagnachmittag, den 05. Mai 2023, wurde gegen 15:30 Uhr ein Brand eines Wohnhauses in der Hochfellnstraße in Rosenheim gemeldet. Bei dem Brand erlitten insgesamt zwei Personen leichte Verletzungen. Der Sachschaden dürfte sich laut einer ersten Schätzung im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kripo Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Freitag, den 05. Mai 2023, gegen 15:30 Uhr, starke Rauchentwicklung aus einem Wohnanwesen in der Hochfellnstraße in Rosenheim mitgeteilt.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer beschädigte insbesondere den Keller des Gebäudes.

Zwei Bewohner mussten durch die Feuerwehr aus dem Untergeschoss bzw. vom Balkon mittels Drehleiter gerettet werden. Beide erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen leicht verletzt ins Klinikum Rosenheim.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Beamte der Polizeiinspektion Rosenheim übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort. Später übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Die ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.