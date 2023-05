WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht auf Freitag drang ein bislang Unbekannter in eine Gaststätte am Berliner Platz ein und entwendete Bargeld, einen Tresor und eine Trinkgeldkasse. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise.

In der Nacht drang ein bislang Unbekannter durch eine Türe auf der Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Aus einer zerstörten Schublade nahm der gesuchte Dieb Bargeld an sich. Des Weiteren entwendete er einen kleineren Tresor sowie eine Trinkgeldkasse samt Inhalt. Der Diebstahl wurde am Freitagmorgen gegen 09:15 Uhr festgestellt. Die Höhe des Sachschadens wird mit circa 200 Euro beziffert. Der Wert der Beute liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kripo Würzburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.