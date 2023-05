LICHTENFELS. In der Nacht auf Samstag löste der Brand eines Vereinsheims in Lichtenfels einen größeren Einsatz der Polizei und der Feuerwehr aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, bemerkte ein Zeuge den Brand eines Gebäudes in der Hangleite in Lichtenfels und alarmierte über den Notruf die Polizei und die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Vereinshaus bereits in Vollbrand. Rund 70 Kräfte der umliegenden Feuerwehren bekämpften die Flammen. Trotz des raschen Eingreifens brannte das Holzgebäude vollständig ab. Der Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen zufolge, auf knapp 100.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Angaben im Zusammenhang mit dem Brand machen können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg.