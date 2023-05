MINDELHEIM/GERNSTALL. Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr ging die Mitteilung eines Passanten über einen Blitzeinschlag in einem Holzstadel in Gernstall (OT: Mindelheim) bei der Notrufstelle ein.

Durch den Blitzeinschlag ergab sich eine starke Rauchentwicklung, zudem breiteten sich Flammen im Inneren des Stadels aus, in dem u.a. landwirtschaftliche Geräte gelagert waren. Durch die Feuerwehren Mindelheim, Apfeltrach und Dirlewang, die insgesamt mit ca. 80 Mann vor Ort waren, konnte der entstehende Brand rasch gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000, - Euro. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.

(PI Mindelheim)