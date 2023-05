TITTLING, Lkr. Passau. Am Freitag, 05.05.23, um 15:50 Uhr kam es in der Passauer Straße in Preming zu einem verbalen Streit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter.

Im Laufe des Streites wurde der 59-jährige Vermieter von seinem 58-jährigen Mieter mit dem Androhen der Verwendung einer Schusswaffe bedroht. Anschließend zog sich der 58-jährige Mieter in seine Wohnung zurück.

Durch die vor Ort anwesenden Polizeibeamten konnte der 58-Jährige dazu bewegt werden, die Wohnung mit erhobenen Händen zu verlassen. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten mehrere Luftdruckgewehre sowie eine Luftdruckpistole samt einer Vielzahl von Munition sichergestellt werden. Der 58-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion Passau verbracht. Bei dem Polizeieinsatz wurde niemand verletzt.

Gegen den 58-jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß nach dem Waffengesetz und Bedrohung eingeleitet.

Veröffentlicht am 05.05.2023, 20.15 Uhr