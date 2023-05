LANDAU A.D.ISAR/LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstag, 05.05.2023, gegen 20.40 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Sedlmayrstraße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei männlichen Personen. Im Zuge dessen schlug ein erheblich alkoholisierter 37-Jähriger ersten Erkenntnissen zufolge einem 45-Jährigen Kontrahenten mehrfach mit einer Eisenstange auf den Kopf. Der Mann flüchtete zunächste vom Tatort, konnte jedoch kurze Zeit später durch Beamte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar sowie der Zentralen Einsatzdienste Landshut festgenommen werden. Bei den im Anschluss durchgeführten polizeilichen Maßnahmen leistete der 37-Jährige Widerstand.

Der 45-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 37-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er wurde nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 05.05.2023, 14.06 Uhr