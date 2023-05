725. Tötungsdelikt; eine Tatverdächtige festgenommen – München

Am Montagabend, 01.05.2023 verständigte eine Ärztin eines Münchner Krankenhauses die Polizei, dass soeben eine 19-jährige Frau in Begleitung ihrer Mutter zu ihnen gekommen war. Sie hatten einen frisch geborenen männlichen Säugling dabei, bei dem nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen, bereits unter Einbindung des Kommissariats 11, ergaben, dass das Kind im Hause der Familie ohne ärztliche Unterstützung geboren wurde. Eine Schwangerschaft soll von der 19-Jährigen vorher nicht bemerkt worden sein.

Bei der Geburt zuhause, bei der die 19-Jährige nach bisherigen Einlassungen allein gewesen war, kam schließlich die Mutter dazu. Diese soll bemerkt haben, dass das Kind tot sei. Anschließend gingen sie zur weiteren Nachsorge ins Krankenhaus. Erste Spurensicherungsmaßnahmen am Geburtsort wurden noch in der Nacht veranlasst.

Die am Dienstag, 02.05.2023, anberaumte Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin München ergab Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache und insbesondere Anhaltpunkte für einen gewaltsamen Tod des frisch geborenen Babys.

Aus diesem Grund wurde am Dienstag, 02.05.2023, von der Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt, der auch erlassen wurde. Die Kindsmutter wurde daraufhin am Mittwoch, 03.05.2023 durch Beamte des Kommissariat 11 im Krankenhaus aufgrund des bestehenden Haftbefehls festgenommen. Am Donnerstag wurde der Haftbefehl der Tatverdächtigen von zuständigen Ermittlungsrichterin eröffnet und in Vollzug gesetzt. Die 19-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren umfangreichen Ermittlungen, die sich vor allem auch mit dem Tathergang und dem Tatmotiv beschäftigen, werden vom Kommissariat 11 durchgeführt.

726. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Bedrohungssituation – Altstadt

Am Donnerstag, 05.04.2023 gegen 15:45 Uhr gingen beim Polizeipräsidium München mehrere Mitteilungen über eine unklare Bedrohungssituation ein.

Nach den weiteren Feststellungen vor Ort ergaben sich dann Hinweise, dass eine männliche Person in einer Wohnung im Bereich der Altstadt aus dem Fenster auf einen dort fahrenden Pkw Opel geschossen haben soll. Mindestens eines der Geschosse hatte die Heckscheibe durchschlagen und diese beschädigt.

Die Einsatzzentrale entsandte zum Einsatzort mehr als zwanzig Streifen. Der Bereich um die Wohnung wurde großräumig abgesperrt, da davon auszugehen war, dass die Person sich weiter in der Wohnung aufhielt. Diese Absperrungen verursachten größere Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich und auch Einschränkungen im ÖPNV-Bereich. Die Absperrungen dauerten bis nach 20:00 Uhr an. Bei der später erfolgten Durchsuchung der Wohnung konnte die betroffene Person jedoch nicht angetroffen werden. Allerdings wurde hier eine Softair-Pistole mit entsprechenden Geschossen aufgefunden und sichergestellt, die als Tatwaffe in Betracht kommt.

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen im Umfeld blieben zunächst ohne Ergebnis.

Gegen 23:30 Uhr kehrte die Person schließlich zur Wohnung zurück und konnte festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 30-Jährigen mit Wohnsitz in München, bei dem Hinweise auf eine psychische Erkrankung vorliegen. Bei seiner Festnahme war er nicht bewaffnet.

Der 30-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz führt das Kommissariat 24 der Münchner Polizei. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt und es werden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

727. Verkehrsunfall zwischen Polizeifahrzeug und Pkw; eine Person verletzt – Giesing

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 10:50 Uhr fuhr ein Einsatzfahrzeug der Münchner Polizei in Richtung Sendling durch den Candidtunnel. Das Fahrzeug war auf dem Weg zu einem Einsatz, Blaulicht und Einsatzhorn waren eingeschaltet. Ein 80-Jähriger mit Wohnsitz in München fuhr zur gleichen Zeit mit einem Pkw Renault unmittelbar vor dem Polizeifahrzeug.

Plötzlich musste der 80-Jährige verkehrsbedingt stark bremsen. Der 43-jährige Polizeibeamte, der das Polizeifahrzeug steuerte, fuhr auf das Fahrzeug des 80-Jährigen auf.

Der 80-Jährige wurde leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich.

An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Da die Unfallstelle unmittelbar geräumt wurde, kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

728. Pkw kollidiert mit Fahrbahnteiler und weiterem Pkw; zwei Personen leicht verletzt – Sendling

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach im Brudermühltunnel in einem Pkw Renault in Richtung des Luise-Kiesselbach-Platzes. Ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach war sein Beifahrer.

An der Ausfahrt zur Plinganserstraße wollte der 54-Jährige nach rechts abfahren. Dabei stieß er gegen den Fahrbahnteiler. Der Pkw fuhr weiter und stieß gegen den Pkw Seat eines 32-Jährigen, der ebenfalls im Brudermühltunnel fuhr.

Der 54-Jährige und der 61-Jährige wurden leicht verletzt, wobei der Beifahrer durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 32-Jährige wurde nicht verletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt, auch an dem Fahrbahnteiler entstand Sachschaden.

An der Abfahrt zur Plinganserstraße kam es während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

729. Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und Pkw; eine Person schwer verletzt – Schwanthalerhöhe

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 19:30 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Serbe ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Fahrrad auf der Landsberger Straße in Richtung Hirschgarten. Dabei benutzte er nicht den Radweg in seiner Fahrtrichtung, sondern fuhr auf dem Radweg der gegenüberliegenden Straßenseite.

Die Einmündung zur Barthstraße wollte er geradeaus überqueren.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Pkw Skoda auf der Barthstraße und wollte nach rechts in die Landsberger Straße einbiegen. Die Ampel an der Einmündung zeigte für den 40-Jährigen grün und er fuhr in den Einmündungsbereich ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 26-jährigen Radfahrer und dem Pkw des 40-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige schwer verletzt (Kopfverletzung) und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Fahrradhelm.

Der 40-Jährige blieb unverletzt.

Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Der Pkw wurde leicht beschädigt.

Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

730. Medizinischer Notfall im Gebäude des Polizeipräsidiums München; Todesursache – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 03.05.2023, Nr. 711

Wie bereits berichtet, wurde am Montag, 01.05.2023 gegen 23:30 Uhr in Untergiesing ein 45-Jähriger verhaftet und sollte in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht werden. Auf dem Weg dorthin kollabierte er und verstarb schließlich am 02.05.2023 im Krankenhaus. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) der Polizei München.

Die Obduktion des Verstorbenen durch die Rechtsmedizin ergab nun, dass der 45-Jährige an einer inneren Erkrankung starb.

731. Staatsschutzrelevantes Delikt – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 16:30 Uhr, beobachteten mehrere Zeugen während eines Wochenmarktes am Rathausplatz, wie eine männliche Person verschiedene Passanten mit ausländerfeindlichen Äußerungen verbal lautstark beleidigte. Dazu beschädigte der Mann durch einen Tritt ein Werbeschild eines dortigen gastronomischen Betriebes, nachdem er von einem Zeugen aufgefordert wurde, die Örtlichkeit zu verlassen.

Einer der Zeugen verständigte telefonisch den Notruf 110 der Polizei. Der Tatverdächtige entfernte sich zwischenzeitlich von der Örtlichkeit.

Während der ersten Abklärungen und Anzeigenaufnahme der Polizei ergaben sich Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen (einen 31-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München, bei dem eine psychische Erkrankung bekannt ist). Er wurde wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Sachbeschädigung angezeigt.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

732. Dehnungsfugenbrand nach Spenglerarbeiten – Laim

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 09:30 Uhr, stellten drei Handwerker fest, dass sich eine Dehnungsfuge, welche am Vortag verschweißt wurde, trotz Brandwache entzündete. Diese verständigten die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Der Brand weitete sich bis zu mehreren Etagen aus.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

733. Das Polizeipräsidium München und der Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. veranstalten ein spezielles Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland

Der Straßenverkehr stellt wegen seiner zunehmenden Dynamik und Komplexität immer höhere Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Zudem werden leider auch immer mehr Bürger Opfer von Eigentumsdelikten und anderen Straftaten. Wie die Statistiken zeigen, sind gerade Personen ab 65 Jahren mit einem steigenden Anteil an Verkehrsunfällen beteiligt und von Straftaten betroffen.

Damit Sie sich vor solchen Gefahren schützen können, bieten wir bereits seit mehr als zehn Jahren ein spezielles Sicherheitstraining an, das gleichermaßen Radfahrer, Fußgänger und Fahrzeugführer anspricht.

Im Bereich der Kriminalprävention wird unter anderem über das Phänomen der Trickbetrügerei informiert und Themen der Zivilcourage besprochen.

Für das nächste Sicherheitstraining mit Fahrt ins Oberland am Donnerstag, 11.05.2023 sind noch einige Plätze verfügbar.

Weitere Termine im Jahr 2023:

Donnerstag, 29.06.2023

Donnerstag, 20.07.2023

Donnerstag, 10.08.2023

Donnerstag, 05.10.2023

Treffpunkt ist der Verein „Münchner Blaulicht“, Bonner Straße 2, 80804 München.

Gemeinsam geht es dann um 08:00 Uhr mit einem Omnibus nach Aufhofen, wo Ihnen in der Gaststätte „Jägerwirt“ speziell geschulte Beamte aus den Bereichen der Kriminal- und der Verkehrspolizei wertvolle Tipps und Anregungen geben, die Sie vor künftigem Schaden bewahren sollen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen runden wir das Programm mit einer interessanten Stadtführung in Bad Tölz ab. Gegen 17.00 Uhr wird der Bus wieder in München ankommen.

Das Polizeipräsidium München führt die Fahrt in Kooperation mit dem Polizeiverein Münchner Blaulicht e.V. durch, der sich neben der Kriminalprävention auch stark für die Verkehrsprävention einsetzt.

Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Euro pro Person. Nehmen Sie doch mit Ihrem Partner oder einer anderen Begleitperson teil! Die Kosten je Teilnehmer beinhalten die Busfahrt, eine Tasse Kaffee, ein Mittagessen mit Getränk sowie die Stadtführung in Bad Tölz.

Bei Interesse an der Veranstaltung melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 089/6216-3616 an (Mo. - Fr.: 09.00 Uhr – 14.00 Uhr).

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!

734. Terminhinweis 06.05.2023: Teilnahme am Tag der offenen Tür der Landeshauptstadt München – Altstadt

Am Samstag, 06.05.2023, von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr beteiligt sich das Polizeipräsidium München mit mehreren Dienststellen am Tag der offenen Tür der Landeshauptstadt München.

Das Kommissariat 105 (Opferschutz und Prävention) ist mit dem rollenden Sicherheitsmobil (Rosi) vertreten. Die Kollegen beraten interessierte Gäste unter anderem zu den Themen „Schutz vor Einbruch“ und „Umgang mit den gängigsten Betrugsmaschen?“ zum Beispiel Messenger-Betrug und Schockanrufe.

Die Einstellungsberater der Polizei München sind für interessierte Besucher ansprechbar und können informieren über den vielfältigen informieren Polizeiberuf und den Bewerbungs- und Einstellungsprozess.

Zudem sind mehrere Angehörige der Sicherheitswacht an unserem Stand vertreten und auch die neugegründete Fahrradstaffel der Polizei München wird vor Ort sein.

Der historische Streifenwagen „Isar 12“ rundet unseren Stand ab und kann zum Beispiel als Fotomotiv für ein Erinnerungsbild dienen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch zu unserem Stand am Fischbrunnen (Marienplatz) kommen.

Nähere Informationen können Sie hier abrufen: https://stadt.muenchen.de/infos/offenetuer23

735. Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation; Festnahme eines Tatverdächtigen - Schwabing

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 10:40 Uhr, wollte ein uniformierter Polizeibeamter der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) einen 17-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz im Bereich des U-Bahnhofs Hohenzollernplatz kontrollieren. Der 17-Jährige ergriff unvermittelt zu Fuß die Flucht.

Auf der Flucht konnte der Tatverdächtige zunächst kurz danach in der Nähe von einem Passanten gestoppt werden. Daraufhin bedrohte der junge Mann den Passanten und den Polizeibeamten vermutlich mit einer Schusswaffe

Umgehend wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei aufgenommen, bei denen über 20 Streifen, Kräfte der Einsatzhundertschaften und ein Polizeihubschrauber eingesetzt waren.

Im Rahmen dieser Fahndung konnte der 17-Jährige gegen 12.00 Uhr in der Bauerstraße erkannt und vorläufig festgenommen werden. Die Waffe wurde bisher nicht aufgefunden.

Er wurde wegen einer Bedrohung und eines Widerstands gegen Vollzugsbeamte angezeigt. Die Vorführung bei einem Haftrichter zur Klärung der Haftfrage wird geprüft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 24 übernommen.