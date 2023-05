Unter Vorwand in Wohnung gelangt - Trickdiebe erbeuten Bargeld und Schmuck

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Unter einem Vorwand haben sich dreiste Trickdiebe am Donnerstagnachmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Geschädigte informierte schließlich die Polizei, die nun ermittelt und dabei auch auf Zeugenhinweise hofft.

Gegen 15:00 Uhr stand ein Mann vor der Wohnungstür der Seniorin in der Augasse. Er gaukelte vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen und wurde daraufhin hereingelassen. Der Betrüger gab vor auch im Keller etwas nachsehen zu müssen. Vermutlich nutzte ein zweiter Tatbeteiligter die Situation, um in die Wohnung der Frau zu gelangen. In dem Haus befinden sich mehrere Wohnparteien.

Als der Betrüger die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame das Fehlen von mehreren hundert Euro Bargeld und Schmuck fest.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben

175 cm groß

Circa 25 Jahre alt

Hatte einen dunklen Hautteint

Trug ein schwarzes Basecap und einen grauen Overall

Wies sich mit einer Art "Notfalldienstkarte" aus

Um weitere Erkenntnisse zu dem bislang noch unbekannten Täter und auch seinem unerkannten Mittäter zu erlangen, hofft die Polizei Aschaffenburg nun auch auf Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer ist am Donnerstag im Bereich der Augasse auf Personen aufmerksam geworden, auf die die Täterbeschreibung zutrifft?

Wer hat dort Personen gesehen, die ein handwerkerähnliches Auftreten hatten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich wie im vorliegenden Fall als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!

Unfall am Kreisverkehr - Fahrradfahrer am Bein verletzt

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallermittlungen werden von der Polizei Aschaffenburg geführt.

Der 39-Jährige Mann war dem aktuellen Sachstand nach gegen 16:15 Uhr mit seinem Zweirad auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Kreisverkehr an der Obernburger Straße unterwegs. Dort hielt er verkehrsbedingt offenbar kurz an. Der hinter ihm fahrende Opel Meriva, an dessen Steuer ein 63-jähriger Mann saß, hielt ebenfalls an, übersah den Radfahrer jedoch beim Wiederanfahren, sodass es zum Zusammenstoß bei geringer Geschwindigkeit kam.

Der 39-Jährige stürzte in der Folge vom Rad und verletzte sich am Bein. Er wurde nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr, hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten, schwarzen BMW angefahren. Der Unfall hat sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße ereignet. Der Schaden an der Frontstoßstange und am vorderen, linken Stoßfänger beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat am Donnerstag, gegen 09:15 Uhr, einen geparkten, grauen Mazda auf einem Drogeriemarkt-Parkplatz im „Erlengrund“ beschädigt. Der Schaden an der vorderen Stoßstange beläuft sich auf etwa 250 Euro.

ASCHAFFENBURG. In der Medicusstraße wurde in der Zeit von Sonntag, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 16:30 Uhr, ein blauer BMW beschädigt. Der linke Seitenspiegel wurde durch einen Unbekannten abgefahren. Das Auto war am Straßenrand geparkt.

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Aufgrund eines Beinaheunfalls im Gegenverkehr hat ein VW-Fahrer die rechte Leitplanke auf der Staatsstraße von Rottenberg in Richtung Hösbach touchiert. Der Mann hat seinen Pkw so weit nach rechts gelenkt, da er einem zu weit links fahrenden Pkw ausweichen wollte. Eine Beschreibung des davonfahrenden Autos liegt nicht vor. Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen zwischen 06:35 Uhr und 06:40 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.