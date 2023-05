FRAUENAU, LKR. REGEN. In den frühen Morgenstunden am heutigen Freitag (05.05.2023) geriet ein Gartenhaus in der Ortsmitte in Brand. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln aufgrund des Verdachtes der Brandstiftung.

Kurz vor 04.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Zwiesel der Brand über die ILS gemeldet. Durch die Feuerwehren vor Ort konnte das brennende Gartenhaus gegen 04.30 Uhr gelöscht und ein Übergreifen auf das nahestehende Wohnhaus verhindert werden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Nach ersten vorläufigen Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe eines unteren 5-stelligen Betrages.

Es liegen Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf und von der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt. Ob der Brand des Gartenhauses in Zusammenhang mit den vergangenen Bränden im Bereich Frauenau steht, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf bittet Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Zusammenhang mit dem Brand in der Dreisesselstraße kurz vor 04.00 Uhr geben können, sich unter der 0991/3896-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 05.05.2023, 13.15 Uhr