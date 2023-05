0840 – Fahrraddiebstahl aus Keller

Lechhausen – In der Zeit von Dienstag (02.05.2023), 12.00 Uhr bis Donnerstag (04.05.2023), 14.15 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Kellerabteil in der Schillstraße ein und entwendete ein Fahrrad der Marke Cannondale.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt wegen Diebstahls aus einem Kellerraum und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0841 – Zusammenstoß mit Haltestellenhäuschen

Göggingen – Am heutigen Freitagmorgen (05.05.2023) fuhr eine 62-jährige Honda-Fahrerin in ein Haltestellenhäuschen in der Gögginger Straße. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 06.45 Uhr befuhr die 62-Jährige die Gögginger Straße zunächst in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Haltestelle Kongress am Park wendete die Frau ordnungsgemäß an der Ampel, um in stadtauswärtige Richtung weiterzufahren. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit dem Haltestellenhäuschen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Haltestelle wurde durch den Unfall deutlich beschädigt und am Auto der 62-Jährigen entstand Totalschaden. Die Schadenhöhe beläuft sich insgesamt auf etwa 26.000 Euro.

Die Gögginger Straße musste in stadtauswärtige Richtung an der Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Imhofstraße umgeleitet.

0842 – Einbruch in Büro

Innenstadt – In der Nacht von Mittwoch (03.05.2023), 23.00 Uhr auf Donnerstag (04.05.2023), 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Frölichstraße ein. Der oder die Täter entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

0843 – Geldbeutel aus Taxi entwendet

Haunstetten – In der Zeit von Mittwoch (03.05.2023), 19.30 Uhr bis Donnerstag (04.05.2023), 05.50 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines Taxis im Händelweg ein und entwendete eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.