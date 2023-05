Mit Volker Püttner übernimmt nun ein aufstrebender Beamter die Dienststelle in Lichtenfels im Rahmen seiner Führungsbewährung zum Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene. Trotz seiner jungen Jahre, kann er bereits auf eine große Verwendungsbreite in den unterschiedlichen Bereichen der Polizei aufweisen. Püttner begann seine Karriere im März 2006 im mittleren Dienst, stieg aber bereits 2007 in das Studium für den gehobenen Dienst um. Nach erfolgreichem Abschluss leistete er anschließend Dienst in München bei unterschiedlichen Dienststellen. 2014 kehrte er nach Oberfranken zurück und übernahm hier verschiedene Führungsaufgaben, in denen er reichlich Erfahrung für die bevorstehende Aufgabe sammeln konnte.

Der Einladung zum Amtswechsel folgten zahlreiche Ehrengäste und Weggefährten der beiden Protagonisten. Polizeipräsident Markus Trebes wünschte dem künftigen Nachfolger alles Gute und viel Erfolg für seine neue Position und die kommenden Herausforderungen als Chef der Polizeiinspektion Lichtenfels.