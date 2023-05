WÜRZBURG / STEINBACHTAL. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte eine Garage und zwei darin befindliche Fahrzeuge angegangen. Sie entwendeten u. a. Getränke und einen Fahrradanhänger und entkamen unerkannt.



Im Zeitraum von Dienstagabend, ab 19.30 Uhr bis Mittwochmorgen, um 08.00 Uhr haben die Unbekannten die Garage eines Anwesens in der Nikolausstraße aufgesucht. Sie entwendeten aus der offenstehenden Garage neben einer Bier- und einer Wasserkiste auch einen dort abgestellten blau-schwarzen Fahrradanhänger der Marke Duramaxx. Zu den beiden dort abgestellten Fahrzeugen verschafften sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zugang und entwendeten hieraus einen zweistelligen Bargeldbetrag sowie ein Handy.



Der Beuteschaden liegt insgesamt in einem dreistelligen Bereich. Sachschaden entstand nicht. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet auch um Zeugenhinweise:

Wer hat in dem fraglichen Zeitraum oder auch im Vorfeld oder Nachgang verdächtige Feststellungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten?

Wer wurde in dem Bereich auf eine oder mehrere Personen aufmerksam, die einen blau-schwarzen Fahrradanhänger samt Getränkekisten mit sich führten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.