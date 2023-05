BAMBERG. Am Donnerstag brachen unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner in eine Wohnung in Bamberg ein und stahlen dabei diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.



In der Zeit von 9 bis 17 Uhr verschafften sich die Einbrecher mit Gewalt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Regensburger Ring. Anschließend durchwühlten sie die Räume des Geschädigten und nahmen mehrere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1000 Euro mit. An der Wohnungstüre entstand zusätzlich ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der 24-jährige Bewohner bemerkte den Einbruch erst, als er nachhause kam und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt die Ermittlungen in diesem Fall und sucht Zeugen:



Wer hat im Verlauf des Donnerstags in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in unmittelbarer Nähe des Anwesens am Regensburger Ring 1 in Bamberg verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Melden Sie sich bitte bei der Kripo in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.