KEMPTEN. Am 04.05.2023 gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem eine Frau schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Das Fahrzeug der Verursacherin überschlug sich.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 81-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. An der Abzweigung zum Schumacherring, auf Höhe der Hochschule, missachtete sie die rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einer 66-jährigen Linksabbiegerin, die aus der Gegenrichtung kam und berechtigt auf den Schumacherring abbog. Der Pkw der 81-Jährigen überschlug sich nach der Kollision, kam jedoch wieder auf den Rädern zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Linksabbiegerin wurde leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und einem Notarzt, war die Feuerwehr Kempten zur Rettung der eingeklemmten 81-Jährigen vor Ort. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme war die Abzweigung rund eine Stunde teilweise gesperrt. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. (VPI Kempten)

