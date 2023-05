NÜRNBERG. (541) Am Dienstagabend (02.05.2023) geriet ein Pärchen im Stadtteil Sebald in Streit. Im Laufe der Streitigkeit soll die Frau ihren Partner mit dem Pkw angefahren haben. Die Polizei sucht Zeugen.



Gegen 21:00 Uhr verständigte ein 30-jähriger Mann die Polizei, da er mit seiner 27-jährigen Partnerin in Streit geraten war. Die Frau solle sich nun in der Augustiner Straße / Karlstraße in ihrem schwarzen Hyundai i20 eingesperrt haben und sich weigern, ihrem Partner seine persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug zu übergeben.

Wenig später ging ein erneuter Anruf bei der Polizei ein, indem der Mann mitteilte, die 27-Jährige hätte ihn nun auch noch bei der Wegfahrt mit dem Pkw angefahren.

Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte traf den 30-Jährigen vor Ort an. Auch die 27-Jährige kehrte nach kurzer Zeit wieder zum Ausgangsort der Streitigkeit zurück. Trotz des Verdachts auf eine Fraktur beim Geschädigten, verzichtete dieser zunächst auf eine ärztliche Behandlung.



Die Beamten versuchten die Situation zwischen den beiden Streitenden zu beruhigen, was letztendlich zur Folge hatte, dass beide zunächst getrennte Wege gingen.

Ermittlungsverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzungsdelikte wurden eingeleitet. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet auf Grund unterschiedlicher Aussagen, Zeugen, die die Streitigkeit beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl