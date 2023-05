WÜRZBURG / LENGFELD. Nachdem in den letzten Wochen mindestens 15 geparkte Fahrzeuge in der Ohmstraße und Umgebung mutwillig beschädigt wurden, gelang der Polizei Würzburg am Wochenende die Festnahme des mutmaßlichen Serientäters auf frischer Tat. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Ein 30-Jähriger hat am Samstagabend in der Ohmstraße gegen einen geparkten Roller getreten, der in der Folge umfiel und dabei danebenstehende Fahrräder beschädigte. Die Besatzung einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt konnte den Vorfall beobachten und nahm den Mann zusammen mit Beamten der Zentralen Einsatzdiente noch vor Ort fest.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Dienststelle. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder entlassen. Im Rahmen der Ermittlungen hat dieser eingestanden, auch für die weiteren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Ohmstraße und der unmittelbaren Umgebung verantwortlich zu sein. Der verursachte Gesamtschaden liegt dem Sachstand nach in einem niedrigen fünfstelligen Bereich.