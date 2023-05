SENDEN. Am Donnerstagmittag, gegen 11:45 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2019 zwischen Weißenhorn und Witzighausen ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern.

Ein Pkw-Fahrer verlangsamte auf der Staatsstraße seine Fahrt bis zum Stillstand, um sodann von Weißenhorn aus kommend nach links auf einen Parkplatz zu fahren. Über den Parkplatz wollte der Fahrer letztlich wieder in die entgegengesetzte Richtung nach Weißenhorn fahren. Der nachfolgende 71-jährige Fahrer eines Motorrades erkannte die Situation zu spät, leitete eine Vollbremsung ein, wodurch das Motorrad seitlich zu Boden fiel und auf der Fahrbahn entlangschlitterte. Ein zweiter nachfolgender Motorradfahrer leitete ebenfalls eine Vollbremsung ein, jedoch stürzte auch er mit dem Motorrad. Das erste Motorrad rutschte ohne Fahrer auf die Gegenfahrbahn und dort in einen entgegenkommenden Pkw mit Anhänger. Dessen beiden Insassen wurden glücklicherweise nicht verletzt, der Pkw wurde jedoch so stark im Frontbereich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Unmittelbar nach dem Unfallereignis wurden Rettungs- und Sicherheitskräfte verständigt. Die Feuerwehr Witzighausen übernahm mit zehn Kräften die Vollsperrung der Staatsstraße und leitete den Verkehr über den parallel verlaufenden Radweg sowie Nebenstrecken um. Zwei Rettungsdienstbesatzungen, sowie ein Notarzt waren vor Ort, ebenso unterstützend ein Rettungshubschrauber. Die Polizeiinspektion Weißenhorn war mit mehreren Streifen vor Ort. Die beiden schwer verletzten Motorradfahrer wurden mit Verletzungen im Halswirbelbereich in umliegende Krankenhäuser gebracht, eine genauere Aussage zu deren Gesundheitsstand ist derzeit nicht möglich. Die Vollsperrung der Staatsstraße 2019 konnte nach der Unfallaufnahme, der Bergung aller Fahrzeuge, sowie den erforderlichen Reinigungsarbeiten, gegen 14.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Motorrädern und dem Pkw wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. (PI Weißenhorn)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).