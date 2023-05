HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Wie bereits berichtet ist es am vergangenen Freitag im örtlichen Hallenbad während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall gekommen. Ein 5-jähriger Junge musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Geschehnissen hat inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Gegen etwa 14:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Badeunfall im Hallenbad in der Ringwallstraße ein.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 5-Jährige aus noch ungeklärter Ursache während des Schwimmkurses mit dem Kopf unter Wasser und musste aus dem Becken gerettet werden. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und prüfen dabei in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, ob in dem Fall möglicherweise Aufsichtspflichten verletzt worden sind. Die akribischen Ermittlungen zur Rekonstruktion des Geschehens dauern unterdessen an.