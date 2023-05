PLATTLING/LKR DEGGENDORF. Am 19.04.2023 kam es in der Fischerstraße zu einem Gasunfall mit anschließendem Brand. Ein 81-Jähriger erlag nun im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Am Mittwoch, 19.04.2023, gegen 15:00 Uhr, wollte ein 81-Jähriger am Nachmittag die Gasflasche an seinem Gasheizofen austauschen. Als der Mann die Gasflasche aufdrehte, strömte ersten Erkenntnissen zufolge Gas auf Grund einer undichten Stelle am Anschlussschlauch aus. Das entstandene Gas-/Luftgemisch entzündete sich. Daraus resultierte eine Verpuffung bzw. Explosion in der Garage. Der entstandene Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden.

Der 81-Jährige, der am Unfalltag schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht wurde, erlag nun am vergangenen Wochenende seinen Verletzungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeistation Deggendorf in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

