SCHWABACH / NÜRNBERG. (539) Wie mit Meldung 529 berichtet, war es am vergangenen Donnerstag (27.04.2023) zwischen Schwabach und Nürnberg zum Sturz eines 80-jährigen Radfahrers gekommen. Der Mann verstarb zwischenzeitlich in einem Krankenhaus. Für die Unfallermittlung sucht die Polizeiinspektion Schwabach weiterhin Zeugen des Unfallgeschehens.



Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 80-Jährige gegen 10:45 Uhr mit dem Fahrrad vom Schwabacher Ortsteil Wolkersdorf aus in Richtung Nürnberg unterwegs. Im Bereich des Wiesengrunds zwischen Wolkersdorf und Reichelsdorfer Keller stürzte der Radfahrer. Nachdem der Mann zunächst eigenständig nach Hause gefahren war, musste er im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort verstarb der Mann am Abend des 02.05.2023.

Im Zuge der Unfallermittlungen sucht die Polizeiinspektion Schwabach weiterhin Zeugen. Personen, die Wahrnehmungen zum Sturz des 80-jährigen Radfahrers gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 09122 927 - 0 mit der Polizei in Verbindung setzen.



Erstellt durch: Michael Konrad