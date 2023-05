WINHÖRING / OT. EISENFELDEN, LKR. ALTÖTTING. Am frühen Mittwochmorgen, den 03. Mai 2023, kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der August-Unterholzner-Straße in Winhöring. Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter u.a. zahlreiche hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizei Mühldorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am vergangenen Mittwoch, den 03. Mai 2023, verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 01:30 Uhr bis 03:15 Uhr unberechtigten Zutritt in ein Motorrad- und Fahrradgeschäft in der August-Unterholzner-Straße in Winhöring, Ortsteil Eisenfelden. Die Täter drangen über ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten 15 hochwertige E-Bikes und Mountainbikes sowie diverse hochpreisige Ersatz- bzw. Ausstattungsteile. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 100.000 Euro.

Die Täter hatten offensichtlich gezielt die hochwertigsten Räder im Visier und gingen bei der Tat wie beim Abtransport arbeitsteilig vor. Hierfür nutzten sie auch einen Transporter, den sie auf einem benachbarten Firmengelände in der Adolf-Bauer-Straße kurzgeschlossen hatten und im Umfeld zurückließen. Die Polizei geht davon aus, dass damit die Beute auf ein weiteres eigenes genutztes Fluchtfahrzeug in der näheren Umgebung verladen wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Altötting führten am Mittwochmorgen zusammen mit einem Spurensicherungsteam der Kriminalpolizeistation Mühldorf die ersten Ermittlungen durch, noch am selben Tag hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die weiteren Ermittlungen übernommen und richtet sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 02. auf 03. Mai 2023, insbesondere im Zeitfenster von etwa 01:00 Uhr bis 04:00 Uhr, im Bereich des Gewerbegebiets Eisenfelden, insbesondere August-Unterholzner- und Adolf-Bauer-Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann sonst Hinweise geben, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.