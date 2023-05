NÜRNBERG. (538) In der Nacht von Dienstag (02.05.2023) auf Mittwoch (03.05.2023) brachen unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude im Stadtteil Sandreuth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



In den Nachtstunden drangen die Täter (vermutlich zwei Personen) gewaltsam in zwei Firmengebäude in der Industriestraße ein. Hierzu hebelten sie jeweils Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen und flüchteten.

Durch die Einbrüche verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von insgesamt über 10.000 Euro. Der entstandene Entwendungsschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im selben Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter zudem in eine Firma in der nahegelegenen Ernst-Sachs-Straße einzubrechen. Hier wurden sie vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage gestört, sodass ein Eindringen ins Innere des Gebäudes nicht gelang.

Der Kriminaldauerdienst führte an den Örtlichkeiten Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei prüft Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl