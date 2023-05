718. Gefährliche Körperverletzung – Altstadt

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 00:30 Uhr, kam es in der U6 Richtung Fröttmaning zwischen einem 35-Jährigen mit Wohnsitz in München und einer bislang unbekannten Gruppe jüngerer Personen zu einem Streitgespräch, da einer der Personen während der Fahrt in der U-Bahn eine Zigarette rauchte und der 35-Jährige ihn bat, diese aus zu machen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Gruppe ging auf den 35-Jährigen zu und die Personen schlugen gemeinsam auf ihn ein. Am Sendlinger-Tor-Platz stiegen die Täter aus der U-Bahn und flüchteten in Richtung Karlsplatz.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin Polizeistreifen und der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Der 35-Jährige wurde mit Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen ergaben zunächst keine Hinweise auf die Täter.

Am Montag, 01.05.2023, stellten sich drei Tatverdächtige bei einer Polizeiinspektion in München. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen und um zwei 19-Jährige (zwei mit Wohnsitzen in München, einer aus dem Landkreis München). Nach Beendigung der Sachbearbeitung wurden die drei Tatverdächtigen wieder entlassen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sendlinger-Tor-Platz, Karlsplatz, U-Bahnlinie 6 Richtung Fröttmaning Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

719. Verkehrsunfall zwischen Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes und Pkw; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 08:40 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Mitarbeiter des Rettungsdienstes im Rahmen einer Einsatzfahrt mit einem Rettungswagen auf der Naupliastraße in Richtung Seybothstraße. Nach den ersten Ermittlungen waren das Blaulicht und das Signalhorn eingeschaltet. In dem Fahrzeug befand sich noch ein 36-jähriger Beifahrer, aber es wurde kein Patient transportiert.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 72-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Mazda die St.-Magnus-Straße in Richtung Tegelbergstraße.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurde der 36-jährige Beifahrer leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, die auch die weiteren Ermittlungen übernimmt.

720. Verkehrsunfall zwischen Einsatzfahrzeug der Bundespolizei und Pkw – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 15:20 Uhr, fuhr eine 26-jährige Polizeibeamtin im Rahmen einer Einsatzfahrt mit einem Einsatzwagen die Arnulfstraße in Richtung Hackerbrücke. Dabei waren das Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Im Einsatzfahrzeug befanden sich noch zwei weitere Polizeibeamte (20 und 26 Jahre alt). Ein 61-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach fuhr gleichzeitig die Paul-Heyse-Unterführung in Richtung Seidlstraße mit einem Pkw Audi.

An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die drei Polizeibeamten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, die auch die weiteren Ermittlungen übernimmt.

721. Fahrgast schlägt Taxifahrer nach fremdenfeindlichen Äußerungen – Giesing

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 19:45 Uhr nahm ein 43-jähriger Taxifahrer in seinem Fahrzeug zwei Männer am Bahnhof Giesing auf. Die beiden Fahrgäste äußerten sich während der Fahrt fremdenfeindlich und fragten den Taxifahrer nach seiner Nationalität. Bei dem Taxifahrer handelte es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der in Afghanistan geboren wurde. In der Folge kam es nun zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Dies gipfelte darin, dass einer der Männer dem Taxifahrer gegen den Kopf schlug. Dieser hielt daraufhin sofort sein Fahrzeug an.

Alle drei Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus. Anschließend schlug der eine Beteiligte weiter auf den Taxifahrer ein. Sein Begleiter versuchte derweil, ihn zu beruhigen. Ein unbeteiligter Zeuge versuchte ebenfalls, den Streit zu schlichten. Schließlich wurde die Polizei hinzugezogen. Der Zeuge, der unbekannte Täter und sein Begleiter hatten sich inzwischen entfernt.

Der Taxifahrer wurde durch die Tat im Gesicht leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 45 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Polizei.

Der unbekannte Täter und sein Begleiter werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter Täter:

Männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 50 Jahr alt, dick, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurzes, dunkelblondes Haar, kein Bart, sprach deutsch mit Akzent, führte einen dunklen Rucksack mit.

Begleiter:

Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 45 Jahr alt, helle Hautfarbe, etwas längeres, dunkelblondes Haar, trug eine knielange Winterjacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat am Sonntag, 23.04.2023 gegen 19:45 Uhr im Bereich Giesinger Berg / Martin-Luther-Straße (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Dies gilt insbesondere für den unbekannten Zeugen, der schlichtend eingegriffen hat.

722. Raub in Supermarkt – Oberhaching

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 20:00 Uhr, teilte ein Passant vor einem Supermarkt in Oberhaching mit, dass soeben der Kassierer des Supermarktes ausgeraubt worden wäre. Die Einsatzzentrale der Polizei München entsandte daraufhin sofort eine Vielzahl an Streifen zu der Örtlichkeit.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der bislang unbekannte Täter kurz vor Ladenschluss maskiert den Supermarkt betrat, direkt zum Kassenbereich ging und dort unter Vorhalt eines Messers Bargeld forderte. Der Kassierer kam der Forderung nicht sofort nach, weswegen der unbekannte Täter ihn mit einem Messer in den Oberschenkel stach. So gelangte der Täter an einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Kassierer erlitt eine Stichverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,70, m groß, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit schwarzer Jacke, Sturmhaube, Sonnenbrille, Nike-Turnschuhe, Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Linienstraße (Oberhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

723. Verkehrsunfall zwischen Kind und Pkw; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 03.05.2023, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Porsche auf der Hohenzollernstraße in Richtung der Leopoldstraße. Zur gleichen Zeit spielte ein 8-Jähriger mit Wohnsitz in München gemeinsam mit einem 7-jährigen Freund am Fahrbahnrand zwischen geparkten Fahrzeugen. Plötzlich rannten beide Kinder auf die Fahrbahn.

Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug des 37-Jährigen und dem 8-Jährigen. Dieser wurde auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

An dem Fahrzeug entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

724. Graffiti an der Mauer des Schlosses Nymphenburg; drei Personen festgenommen – Nymphenburg

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 00:20 Uhr, teilte ein Passant im Bereich der Menzinger Straße am Schloss Nymphenburg mit, dass er mehrere verdächtige Personen gesehen hätte und frische Farbe riechen könne.

Sofort entsandte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Streifen zu der Örtlichkeit. Diese konnten vor Ort ein großflächiges Graffiti an der Ummauerung des Schlosses feststellen und nach kurzer Verfolgung und Fahndung drei Tatverdächtige festnehmen. Bei den drei Personen wurden mehrere Spraydosen aufgefunden und sichergestellt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen (Wohnsitz im Landkreis Starnberg), einen 19-Jährigen (Wohnsitz im Landkreis Starnberg) und einen weiteren 19-Jährigen (Wohnsitz in München).

Der Schriftzug erstreckt sich über mehrere dutzend Meter auf der Mauer entlang des Fahrradweges und hat inhaltlich offenkundig Bezug zu einer in München ansässigen Fußballmannschaft.

Die Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 25 (u. a. Sachbeschädigung) der Münchner Kriminalpolizei.