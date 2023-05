WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am frühen Donnerstagmorgen, 4. Mai 2023, überfielen zwei Unbekannte in Wolfratshausen einen Lieferanten und raubten dem 59-Jährigen Bargeld und eine Uhr. Die Sachbearbeitung in dem Fall wurde von der Kriminalpolizei Weilheim übernommen. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 03.30 Uhr morgens sollte am heutigen Donnerstag ein Lieferant (59) eine Bäckereifiliale in der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen beliefern. Als sich der Mann außerhalb seines Liefer-Lkw befand, wurde er von einem Unbekannten bedroht, indem ihm ein Gegenstand, vermutlich eine Schusswaffe, gegen den Kopf gehalten wurde. Der Täter durchsuchte anschließend das Opfer und nahm dem 59-Jährigen dessen Geldbeutel und dessen Uhr weg. Gemeinsam mit einer zweiten Person, welche sich während der Tat in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, flüchtete der Täter anschließend mutmaßlich in Richtung Bahnhof. Körperlich verletzt wurde der 59-Jährige bei dem Überfall nicht.

Nachdem die Tat bei der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium gemeldet worden war, wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus Wolfratshausen und umliegender Dienststellen sowie die Besatzung eines Polizeihubschraubers beteiligten. Leider verlief die Fahndung ergebnislos. Eine sachdienliche Beschreibung der beiden Täter kann die Polizei derzeit nicht veröffentlichen.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm in dem Fall das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizei Weilheim. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagmorgen gegen 03.30 Uhr in der Sauerlacher Straße Höhe Hausnummer 1 Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat in der zurückliegenden Zeit im Bereich des Tatortes in der Sauerlacher Straße verdächtige Personen wahrgenommen oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden