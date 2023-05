WÜRZBURG/OBERDÜRRBACH U. INNENSTADT. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ist ein grauer Dacia entwendet worden. Am Dienstag ist das Fahrzeug in der Dreikronenstraße sichergestellt worden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Am Freitagmorgen hat der Besitzer eines grauen Dacia den Diebstahl seines Fahrzeugs bei der Polizei angezeigt. Der Fahrer hatte das Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr in der Straße „Im Grund“ mit steckendem Schlüssel geparkt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Fahrzeug im Laufe der Nacht von einem Unbekannten entwendet. Am Dienstag, den 02.05.2023, wurde das Fahrzeug geparkt in der Dreikronenstraße, Höhe Hausnummer 13, von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittler bitten nun auch die Bevölkerung zur Aufklärung des Diebstahls um Hinweise und wenden sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Zeit von Donnerstag, 27.04.2023, 22:15 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 07:30 Uhr, verdächtige Personen gesehen, die sich in der Straße „Im Grund“ oder in der Dreikronenstraße, Höhe Hausnummer 13, an dem grauen Dacia aufgehalten haben?

Wer wurde im oben genannten Zeitraum auf der Strecke zwischen Oberdürrbach und der Innenstadt auf einen grauen Dacia mit Würzburger Kennzeichen aufmerksam? Auffällig an dem Pkw war ein Wildschaden an der rechten Seite der vorderen Stoßstange, der zum Zeitpunkt des Diebstahls bereits polizeibekannt war.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.