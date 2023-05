OBERBAYERN SÜD. Immer mehr Städte und Kommunen im südlichen Oberbayern unterstützen den Vorschlag der Polizei, engagierten Bürgerinnen und Bürgern Verantwortung für das Gemeinwohl zu übertragen und eine Sicherheitswacht ins Leben zu rufen. Dazu sollen nun auch die Stadt Miesbach sowie der Markt Garmisch-Partenkirchen zählen. Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Ehrenamt bewerben und somit an der Stärkung der Inneren Sicherheit mitwirken.

Neben den beiden neu aufgestellten Standorten für die Sicherheitswacht wird auch nach Bewerberinnen und Bewerbern in den bereits bestehenden Standorten mit Sicherheitswacht gesucht.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd setzt seit 1995 auf das Konzept Sicherheitswacht. Damals wurde in Rosenheim als eine der ersten Kommunen in ganz Bayern eine Sicherheitswacht eingeführt.

Erfolgreich unterstützen mittlerweile 133 engagierte Bürgerinnen und Bürger eine unserer 23 Sicherheitswachten im südlichen Oberbayern. Ehrenamtliches Engagement hat zurecht seinen festen Platz in unserer Gesellschaft.

Sicherheitswacht hat Vorbildfunktion

Durch die Sicherheitswacht wird der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben, im Rahmen eines Ehrenamtes aktiv an der Sicherheit vor Ort mitzuwirken. Sie ist in vielen Kommunen inzwischen hervorragend etabliert und genießt in allen Bereichen eine durchweg hohe Akzeptanz.

Sicherheitswacht ist kein Ersatz für die Polizei

Hilfspolizisten sind die Angehörigen der Sicherheitswacht nicht. Die Polizei erfüllt in einem Rechtsstaat ihre gesetzlichen Aufgaben. Die Zuteilung von Personal bei der Polizei erfolgt daher stets losgelöst von der Existenz einer Sicherheitswacht.

Den Sicherheitswachtangehörigen stehen deshalb grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichten zu, wie jedem anderen Bürger auch. Das reicht von der Festhaltung eines auf frischer Tat betroffenen Straftäters, bis hin zum Recht auf Notwehr und Nothilfe für andere Bürger. Darüber hinaus können Angehörige der Sicherheitswacht Personen anhalten, sie befragen und ihre Personalien feststellen, sofern dies zur Gefahrenabwehr notwendig ist. Bei Gefahr im Verzug können sie zudem einen Platzverweis erteilen.

Bewerber gesucht!

Alle engagierten Bürgerinnen und Bürger - im Alter zwischen 18 und 62 Jahren, mit abgeschlossener Schul- oder Berufsausbildung und gesundheitlicher Eignung haben die Möglichkeit, sich bei der Sicherheitswacht zu bewerben

Weitere detaillierte Informationen hierzu gibt es bei Ihrer örtlichen Polizeiinspektion oder im Internet unter: Die Bayerische Polizei - Die Bayerische Sicherheitswacht - Das besondere Ehrenamt .

Miesbach und Garmisch-Partenkirchen stellen neu auf!

Im Jahr 2023 wird die Sicherheitswacht in der Stadt Miesbach sowie dem Markt Garmisch-Partenkirchen neu aufgestellt. Auch in Schliersee wird für die bereits bestehende Sicherheitswacht explizit nach Verstärkung gesucht.

Insbesondere hier suchen wir nach engagierten Bewerberinnen und Bewerbern.

Interessenten für dieses herausgehobene Ehrenamt können sich an folgenden Stellen bewerben:

Polizeiinspektion Miesbach

Carl-Fohr-Straße 2

83714 Miesbach

Tel: 08025/299-0

E-Mail: pp-obs.miesbach.pi@polizei.bayern.de

Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen

Münchner Straße 80

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel: 08821/917-0

E-Mail: pp-obs.garmisch-partenkirchen.pi@polizei.bayern.de

Den zukünftigen Einsatz der Sicherheitswacht werden die Polizeiinspektionen Miesbach und Garmisch-Partenkirchen eigenverantwortlich regeln. Dienstplangestaltung, Einsatzzeiten und Einsatzörtlichkeiten legt die Dienststelle nach Einsatzbedürfnissen in enger Abstimmung mit den Ehrenamtlichen fest.