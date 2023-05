ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am vergangenen Freitag, 28.04.2023, kam es in der Industriestraße/Schwalbenstraße zu einem folgenschweren Brand in einer Reihenhauswohnung. Eine Person konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen nach dürfte es sich bei der toten Person um den 70-jährigen Bewohner gehandelt haben. Zur zweifelsfreien Identifizierung sind allerdings noch die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Untersuchungen abzuwarten. Bislang haben sich keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung ergeben. In wie weit Fahrlässigkeit bzw. ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein könnte, müssen weitere Untersuchungen ergeben.

