Neustadt a.d. Donau - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neustadt a. d. Donau entstand am Mittwochabend (03.05.2023) hoher Sachschaden; eine Frau wurde leicht verletzt.

Am späten Mittwochabend wurde der integrierten Leitstelle Landshut ein Brand in einem Wohnhaus in Naustadt a.d. Donau gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte der Brand, welcher vermutlich im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen war, bereits auf den Dachstuhl des Gebäudes übergegriffen.

Die 71-jährige Bewohnerin des Hauses erlitt bei dem Feuer leichte Brandverletzungen und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut werden die Ermittlungen zur Brandursache am morgigen Tag fortgeführt.

Veröffentlicht am 04.05.2023 um 03.45 Uhr