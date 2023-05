Kellerabteil in Mehrfamilienhaus aufgebrochen – Wer kann Hinweise geben?

KARLSTEIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag und Dienstag haben Unbekannte ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Autoreifen und Alufelgen. Die Alzenauer Polizei ermittelt.

Der Einbruch in den Raum ereignete sich in einem Haus in der Königsberger Straße und muss sich nach aktuellen Erkenntnissen zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Dienstag, 16:00 Uhr zugetragen haben. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Abteil und entwendeten aus der Parzelle einen Komplettreifensatz samt Alufelgen.

Die Alzenauer Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen zum Gesamtbeuteschaden dauern noch an. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei gibt die folgenden Tipps im Zusammenhang mit Einbrüchen in Keller:

Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller auf.

Verschließen Sie die Kellertüren.

Verwenden Sie nur geprüfte Schlösser aus dem Fachhandel.

Machen Sie Ihr Kellerabteil blickdicht. Es muss nicht jeder sehen, was Sie dort aufbewahren.

Achten Sie auf hausfremde Personen, sprechen Sie diese an.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen Ihrer Polizeiinspektion oder dem Polizeinotruf 110.

Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Reifen nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 060203/944-0 entgegen.

Unfall auf Stadtring - Niemand verletzt - Erhebliche Verkehrsbehinderungen als Folge

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am frühen Dienstagnachmittag führte ein Unfall auf dem Aschaffenburger Stadtring zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 13:30 Uhr war am Dienstag der Fahrer eines VW Krankentransporters auf dem Stadtring in Richtung Klinikum unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es seitlich mit einem Mercedes Vito kollidierte. Nach dem Zusammenstoß kam der Vito auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Unfall hatte glücklicherweise nur Blechschäden zur Folge. Die beiden Insassen des Vito sowie auch die beiden Insassen des Krankentransporters blieben unverletzt.

Die Patientin aus dem Krankentransporter wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen weitertransportiert. Die Feuerwehr Aschaffenburg war ebenfalls am Einsatz beteiligt.

Die Fahrbahn musste in beiden Richtungen für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden, was auch zu erheblichem Stau geführt hatte. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schadenssumme liegt bei schätzungsweise rund 18.000 Euro.

Die Polizei Aschaffenburg ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut.

Gruppe von jungen Männern gerät aneinander - Zwei Person leicht verletzt - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagnachmittag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe junger Heranwachsender am Regionalen Omnibusbahnhof. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt zu dem Vorfall.

Gegen 15:45 Uhr erreichte die die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung von Passanten, dass es am Busbahnhof offensichtlich zu einem Streit unter Jugendlichen und Heranwachsenden gekommen ist, der in der Folge handfest wurde.

Die rasch eintreffenden Streifen konnten noch neun junge Männer antreffen und deren Personalien feststellen. Zwei 19-Jährige wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mussten zumindest kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Sie konnten aber schnell wieder entlassen werden.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sowie der Ablauf der Geschehnisse sind noch weitestgehend unklar. Dem derzeitigen Sachstand nach kennen sich die Beteiligten offensichtlich.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Zwischen Montag, 14:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, wurde ein geparkter Opel Insignia bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Das Auto stand in einer Parkbucht in der Orffstraße.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum zwischen dem 26. April und Dienstag, 08:00 Uhr, wurden Planen an der Schilderbrücke in der Landingstraße offensichtlich mutwillig beschädigt.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 09:30 Uhr, hat ein bislang Unbekannter einen schwarzen Toyota Aygo in der Gartenstraße mutwillig zerkratzt. Das Auto wurde über die linke Fahrzeugseite beschädigt.

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 09:00 Uhr, wurde das hintere Kennzeichen eines schwarzen Fiat Ducato entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Park and Ride Parkplatz am Volksfestplatz in der Darmstädter Straße. Die Zulassungskombination lautet HSK-LG716.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 14:00 Uhr, wurde ein Hinterreifen eines schwarzen Pkw der Marke BMW offensichtlich mutwillig mit einem scharfen Gegenstand beschädigt. Das Auto war im relevanten Zeitraum in einem Hof in der Haubühlstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

OBERNBURG A. MAIN. Am Dienstag hat ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines schwarzen Mercedes eingeschlagen und einen Geldbeutel entwendet. Das Auto war zwischen 15:45 Uhr und kurz nach 18.00 Uhr in der Waldhausstraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.