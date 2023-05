0825 – Rohbau aufgebrochen

Pfersee – In der Zeit von Freitag (28.04.2023), 13.00 Uhr bis Dienstag (02.05.2023), 08.00 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in einen Rohbau in der Ernst-Lossa-Straße ein. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0826 – Diebstahl eines Hundes

Hochzoll – Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter einen Hund vor einem Supermarkt in der Hochzollerstraße.

Der 25-jähriger Hundehalter band seinen Hund gegen 15.00 Uhr vor dem Supermarkt an. Ein bislang unbekannter Täter nahm den Hund und versuchte sich zu entfernen. Der 25-Jährige bemerkte den Umstand, folgte dem unbekannten Täter und holte sich den Hund zurück. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 45 Jahre, 175cm groß, kräftige Statur, osteuropäischer Herkunft, Drei-Tage-Bart, abgetragene Kleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste des PP Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821/323-2910 entgegen.

0827 – Betrunken unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) war ein 22-Jähriger betrunken auf der Lechhauser Straße unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 22-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Seinen Führerschein musste der Mann ebenfalls abgeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen.

0828 – Rucksack gestohlen

Göggingen – Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter den Rucksack einer 68-Jährigen aus einer Supermarkttoilette in der Gögginger Straße.

Gegen 11.30 Uhr vergaß die 68-Jährige ihren Rucksack in den Toilettenräumlichkeiten. Als sie gegen 11.45 Uhr das Fehlen ihres Rucksacks bemerkte, hatte ein bislang unbekannter Täter den Rucksack entwendet und sich in unbekannte Richtung entfernt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.