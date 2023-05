BAMBERG. Am späten Dienstagabend geriet ein Auto in der Hegelstraße in Brand. Die Flammen griffen im Verlauf auf ein weiteres Auto über. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache übernommen.

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, bemerkten Zeugen den Brand eines Fiat in der Hegelstraße in Bamberg. Sie alarmierten sofort Polizei und Feuerwehr über den Notruf. Als sie am Brandort ankamen, hatte das Feuer bereits auf einen Ford übergegriffen und drohte sich auf weitere Fahrzeuge auszubreiten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand rasch unter Kontrolle und konnten dies verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich allerdings auf rund 20.000 Euro.

Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen, die am Dienstag, zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht, Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen.