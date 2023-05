LANGENAU. Am Mittwochvormittag wurde zur Absicherung von Reinigungsarbeiten auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Lkw mit Sicherungsanhänger eingesetzt. Die Sicherungsfahrzeuge standen auf dem rechten Fahrstreifen der dort dreispurig ausgebauten A8. Ein 65-jähriger Lkw-Fahrer übersah aus bislang ungeklärter Ursache das ordnungsgemäß von einem 29-Jährigen geführte Sicherungsgespann und erfasste das Heck des Sicherungsanhängers frontal. Der Lkw und das Sicherungsgespann kamen nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen auf dem Standstreifen zum Halten. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrer des Lkws schwer, der Führer des Sicherungsgespanns leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligte wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, weshalb kurzzeitig eine Vollsperrung der Autobahn notwendig war. Zur Beseitigung der Unfallspuren musste die Fahrbahn in der Folge weiter knapp zwei Stunden teilweise gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst abgeschleppt. Zur Absicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Langenau, Leipheim und Günzburg im Einsatz. Gegen den Fahrer des unfallverursachenden Lkws wird ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (VPI Günzburg)

