LANDSHUT. Zahlreiche Einsatzkräfte sind am Samstag, 29.04.2023, kurz vor Mitternacht zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Beethovenstraße gerufen worden. Ein Tatverdächtiger konnte in einem Nachbaranwesen kurz nach der Tat vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen steht ein 70-Jähriger im Verdacht, im Keller des Anwesens Wäsche angezündet zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte es vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 70-Jährige für zwei weitere Brandlegungen in der Beethovenstraße sowie für die jüngsten Brandlegungen von Containern und öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet verantwortlich ist. Der 70-Jährige wurde am Dienstag, 03.05.2023, auf Grund seines psychischen Zustandes vorläufig in einer Fachklinik untergebracht.

Zeugenaufruf:

Im Zusammenhang mit den Brandlegungen bittet die Kripo Landshut erneut um sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht am 03.05.2023, 13.10 Uhr