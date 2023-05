WÜRZBURG/HEUCHELHOF. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein bislang Unbekannter in eine Gaststätte eingebrochen, hat Wertgegenstände entwendet und ist unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Dem aktuellen Sachstand nach hat sich die Täter zwischen Montag, 22:00 Uhr und Dienstag, 10:15 Uhr, durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte am Place de Caen verschafft. Entwendet wurden diverse Kleidungsstücke im Wert von mehreren tausend Euro.



Die Kripo Würzburg wendet sich dabei mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Gaststätte gesehen?

Wer hat dort verdächtige Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.