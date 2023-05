711. Medizinischer Notfall im Gebäude des Polizeipräsidiums München; Person im Krankenhaus verstorben – Altstadt

Am Montag, 01.05.2023, gegen 23:30 Uhr, wurde in Untergiesing ein 45-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Deutschland kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines Eigentumsdeliktes vorlag.

Der 45-Jährige wurde daraufhin in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 45-Jährige nicht alkoholisiert war. Hinweise auf eine Erkrankung lagen ebenfalls nicht vor.

Kurz vor Betreten der Hafträume gab der 45-Jährige jedoch an, dass er sich unwohl fühle und verlor plötzlich das Bewusstsein. Mehrere Beamte begannen sofort mit Maßnahmen der Ersten Hilfe und verwendeten dabei auch einen Defibrillator (AED), der im Polizeipräsidium vorgehalten wird. Gleichzeitig wurden ein Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert.

Der 45-Jährige wurde schließlich durch den Rettungsdienst unter Begleitung eines Notarztes unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Morgen des Dienstag, 02.05.2023. Die Todesursache ist derzeit unklar. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) der Münchner Polizei.

712. Raub von Schuhen – Allach

Am Montag, 01.05.2023, gegen 17:15 Uhr, teilte ein 14-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg gegenüber dem Polizeinotruf 110 mit, dass er gerade am S-Bahnhof „Allach“ ausgeraubt worden wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Tatort entsandt. Dort konnte der 14-Jährige angetroffen werden. Er gab an, dass er kurz zuvor von zwei ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen worden wäre. Einer der beiden hätte ihm am Kragen seiner Jacke gepackt und ihn gegen eine Wand gedrückt. Anschließend wurde er von dem zweiten Jugendlichen aufgefordert mit ihnen in eine nahegelegene Unterführung zu gehen. Dort musste er seine hochwertigen Schuhe ausziehen und diese an die beiden Täter übergeben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Der 14-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14 Jahre, ca. 1,70 m groß, kurzes dunkles Haar, dunkel gekleidet mit schwarzer Daunenjacke, führte ein altes Rennrad mit

Täter 2:

Männlich, ca. 14 Jahre alt, ca. 1,65 m – 1,70 m groß, schwarzes Haar, bekleidet mit grauer Jogginghose, dunkler Oberbekleidung, beige Cap mit schwarzem Buchstabenaufdruck

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Allach Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

713. Einbruch in Discounter – Schwabing

Im Zeitraum zwischen Samstag, 29.04.2023, gegen 20:00 Uhr und Dienstag, 02.05.2023, gegen 06:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Discounter in Schwabing. Der Einbruch wurde dann am Dienstag, 02.05.2023, durch einen 18-jährigen Angestellten festgestellt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren der oder die unbekannten Täter über einen Zaun in den Innenhof des Marktgeländes gelangt und verschafften sich dort über ein Fenster Zugang zu einem Büro des Discounters. Dort entwendeten der oder die Täter mehrere Stangen Zigaretten und öffneten einen Tresor, aus dem mehrere tausend Euro Bargeld entwendet wurden.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Hohenzollernstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

714. Unfall mit Polizeipferd; zwei Personen verletzt – Fröttmaning

Am Sonntag, 30.04.2023, fand in der Allianz Arena in München ein Fußballspiel statt, das durch die Münchner Polizei betreut wurde. Auch die Polizeiinspektion Reiterstaffel war hier im Einsatz.

Gegen 14:00 Uhr waren eine 47-Jährige und eine 55-Jährige, jeweils mit Wohnsitz im Unterallgäu, zu Fuß auf dem Weg zum Stadion. Auf dem Busparkplatz Nord wollten sie dann mit einem Polizeireiter und dessen Polizeipferd ein Erinnerungsfoto machen.

In Folge eines lautstarken Geräusches, welches von einem heranfahrenden Bus verursacht wurde, erschrak das Pferd plötzlich und bewegte sich zur Seite. Hierbei trat es mit den Hufen auf den rechten Fuß der 47-Jährigen und auf den linken Fuß der 55-Jährigen, die in unmittelbarer Nähe standen.

Die 55-Jährige wurde am Bein schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 47-Jährige wurde am Bein leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Die Aufnahme des Unfalles erfolgte durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei.

715. Nachtrag mit Zeugenaufruf; Körperverletzungsdelikt mit schweren Folgen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 01.05.2023, Nr. 694

Wie bereits berichtet, kam es am Sonntag, 30.04.2023 gegen 05:15 Uhr in einer Discothek in der Altstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 41-Jähriger einem 30-Jährigen ein Glas ins Gesicht schlug und diesen im Gesicht schwer verletzte.

Nach jetzigem Stand wird der 30-Jährige nahezu vollständig erblinden.

Gegen den 41-Jährigen wurde zwischenzeitlich durch den Haftrichter ein Haftbefehl erlassen, er befindet sich in Untersuchungshaft.

Zeugenaufruf:

Wer hat zum oben angegebenen Tatzeitpunkt in der Diskothek „Milchbar“ in der Sonnenstraße 27 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

716. Raub – Fröttmaning

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 07:30 Uhr, befand sich ein 24-jähriger Tourist aus Dänemark im Bereich der Allianz Arena. Dort wurde er von mehreren unbekannten, männlichen Personen angesprochen. Einer von ihnen hielt dem 24-Jährigen ein Springmesser vor und forderte ihn dazu auf, ihm seine mitgeführten Gegenstände zu geben. Anschließend flüchteten die Täter unter Mitnahme der zwei Rollkoffer des 24-Jährigen in unbekannte Richtung.

Der 24-Jährige erstattete im Laufe des Tages eine Anzeige bei der PI 14 (Westend).

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raub) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1 (mit dem Springmesser):

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,90 m groß, dunkelhäutig, schlank, dunkelblaues Fußballtrikot (vermutlich Paris St. Germain), schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose.

Täter 2:

Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkelhäutig, kräftig, dunkler Nike-Trainingsanzug, schwarze Cap

Täter 3:

Männlich, ca.25-30 Jahre alt, ca. 1,70 m – 1,75 m groß, helle Hautfarbe

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich U-Bahnhof Fröttmaning, sowie der Allianzarena Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

717. Raub – Altstadt

Am Samstag, 29.04.2023, gegen 00:30 Uhr, befand sich eine 39-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg am Sendlinger-Tor-Platz. Zwei unbekannte, männliche Personen gingen dort auf sie zu und einer von ihnen versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Da dies nicht gelang, nahm er ihr Telefon aus ihrer Hand und zog die Geldbörse aus der Tasche. Dabei hielt er ihr ein Klappmesser vor ihrer Brust. Er riss ihr ihre Halskette vom Hals und entnahm ihr zwei Ringe von ihren Fingern. Anschließend flüchteten beide in Richtung U-Bahnhof Sendlinger Tor. Am nächsten Tag erstattete die 39-Jährige eine Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 170cm groß, schlank, indisches Aussehen, weißer Pullover

Täter 2:

Männlich, 170cm groß, schlank, indisches Aussehen, dunkle, dünne Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt im Bereich des U-Bahnhofes Sendlinger-Tor-Platz, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.