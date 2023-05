REGENSBURG. Über das Wochenende kam es zu einem Einbruch und zwei Einbruchsversuchen bei zwei Firmen im Stadtosten.

Bei den beiden Firmen, welche direkt nebeneinander im Auweg liegen, handelt es sich um eine Kfz-Werkstatt und einen Supermarkt.

Da der bislang Unbekannte das Werkstatttor in der Nacht von Samstag auf Sonntag und am 1. Mai nicht überwinden konnte, blieb es bei der Kfz-Werkstatt bei zwei Versuchen. Der Supermarkt wurde vermutlich durch den gleichen Täter in den frühen Morgenstunden des 1. Mai angegangen. Hier gelang er über eine eingeschlagene Scheibe in die Büroräume und entwendete dort circa 600,- Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren und führt die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte unter: 0941/506-2888.