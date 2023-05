REGENSBURG. Ein bislang Unbekannter versuchte, in ein Haus in Schwabelweis einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagmorgen, 30. April 2023, bemerkten die Bewohner eines Hauses im Metzgerweg einen Schaden an ihrer Terrassentüre. Am Abend zuvor war diese noch unbeschädigt. Nach Spurenlage hat ein bislang Unbekannter in der Nacht versucht, so ins Haus zu gelangen. Möglicherweise wurde er bei seiner Tat gestört. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Wer in Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Übrigens: Die Fachberater der Kriminalpolizei Regensburg beraten gratis zum Thema Einbruchschutz. Wer sich hier informieren möchte, kann sich mit diesen unter der 0941/506-2775 oder -2776 in Verbindung setzen.