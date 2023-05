0821 - Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Gersthofen – Am gestrigen Montag (01.05.2023) gegen 21.30 Uhr stellte ein 73-jähriger Mann in der Ostendstraße Wasser auf und kochtet darin Nudeln. Anschließend ging er in ein anderes Zimmer und vergaß den Topf. Ein Nachbar bemerkte die starke Rauchentwicklung, nachdem das Wasser verdampft und die Nudeln stark angebrannt waren. Die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen lüftete die Wohnung. Sachschaden entstand nicht.

0822 - Zwei Autos verkratzt

Königsbrunn - Zwei geparkte Fahrzeuge wurden von Sonntag (30.04.2023) auf Montag (01.05.239 in der Simpertstraße und Schwabenstraße in Königsbrunn durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

In einem Fall wurden beiden Türen der linken Fahrzeugseite eines schwarzen Audi und im anderen Fall der rechte vordere Kotflügel eines schwarzen Volkswagen jeweils mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.

0823 – Schmuttertalhalle "umbenannt"

Diedorf - Im Zeitraum von Montag (01.05.2023), 02.00 Uhr bis 06.00 Uhr wurde der an der Schmuttertalhalle angebrachte Schriftzug „Schmuttertalhalle“ umgehängt und das Wort „arschhalle“ gebildet. Ob ein Sachschaden entstanden ist oder die Buchstaben schlichtweg wieder umgehängt werden müssen, ist derzeit noch nicht klar.

0824 – Unfallflucht (bereits lokal berichtet)

Walkertshofen - Am gestrigen Montag (01.05.2023) gegen 20.45 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Autos die Kreisstraße A16 von Münster in Richtung Walkertshofen. Ein entgegenkommender Autofahrer soll zu weit nach links gekommen sein, sodass der Fahrer des Audi nach rechts steuerte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er touchierte dadurch mit seinem Fahrzeug die Leitplanken, sodass die gesamte rechte Seite verkratzte. Der Entgegenkommende fuhr weiter in Richtung Münster. Es soll sich dabei um meinem schwarzen SUV der Marke BMW gehandelt haben. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0.